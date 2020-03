Byl to Gretzky čtyřicátých let, říká o svém idolu 'Gusta' Havel

„Vybavuju si to dobře. Bylo mi sedm a z rádia pořád znělo: Zábrodský, Zábrodský," řekl 77letý hokejový veterán. „Jestli k Zábrodskému sedí nějaká přezdívka, tak Gretzky čtyřicátých let. Vždycky jsem snil o tom, že budu mít podobně dobrý bekhend jako on," řekl Havel.

O Zábrodského smrti se dozvěděl v pátek ráno od bývalého spoluhráče Jiřího Kochty. „S Vovkou jsme se naposledy viděli před dvěma lety v Praze. Asi před rokem a něco jsme spolu ještě telefonovali. Pak byl na jipce, staral se o něj syn," přiblížil Havel.

Jeho nejvýraznější vzpomínkou na hokejovou legendu je, když se na něj coby osmnáctiletou naději přijel Zábrodský podívat do Pašinky u Kolína, aby mu dal laso do Sparty.

🖤 | Ve věku 97 let zemřela jedna z největších legend našeho klubu, pan Vladimír Zábrodský. Čest jeho památce!

„To si nedovedete představit, jak jsem se cítil, když na mě promluvil. On byl poslední mohykán z té generace hráčů, která něco dokázala pro vlast. Hokejista tělem i duší," líčil s viditelným pohnutím Havel.

Svému idolu dlouho vykal

Po Zábrodské emigraci v roce 1965 se spolu několikrát sešli i ve Švédsku, kde zakotvil. „Viděli jsme ho se Spartou v Johanneshovu, já ho ještě pamatuju i jako trenéra Djurgaardenu..."

Celý život excelentní střelec a dvojnásobný medailista z mistrovství světa (1969, 1971) a olympiád (1968, 1972) svému idolu vykal, až při oslavách sto let Sparty v roce 2004 od něj slyšel: „Tak přece mi pořád nebudeš říkat pane Zábrodský... To víte, že mi to moc nešlo z pusy," pousmál se Havel.

Že je u stropu O2 areny jeho číslo 9 vedle Zábrodského patnáctky, proto považuje za nesmírnou poctu. „On byl sparťan jako hrom. Je to veliká ztráta. Ale bylo mu 97 let, kdo z nás se takového věku dožije..."