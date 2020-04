Velká bitka? I ta byla na cestě ke zrodu Nagana. Bez ní by bylo další finále, tvrdí Lener

Sezona 1997/98 patří z pohledu hokejové reprezentace mezi nejúspěšnější v české historii. Národní tým tehdy poprvé ovládl seriál Euro Hockey Tour (EHT), získal zlatou medaili na olympijských hrách v Naganu a bronz na mistrovství světa ve Švýcarsku. Lener, který tehdy s Ivanem Hlinkou reprezentaci vedl, ale do úspěšného období řadí i MS 1997 ve Finsku.

"Beru to jako rok od mistrovství světa do mistrovství světa. Už ve Finsku jsme skončili třetí, ale jen kvůli známé rvačce, kdy se nám rozpadla nejlepší lajna. Jsem přesvědčen, že jinak bychom hráli finále a měli jsme šanci vyhrát," vzpomíná Lener a poukazuje na dnes již legendární bitku kanadských a českých hokejistů v semifinálové skupině, po které reprezentace přišla pro další zápas proti Švédsku o zraněné či potrestané klíčové hráče.

Už na severu Evropy ale tvořili jádro týmu hráči jako Roman Čechmánek, František Kaberle, Jiří Dopita, David Výborný, Vladimír Vůjtek, Pavel Patera, Martin Procházka nebo David Moravec, kteří se poté podíleli i na dalších úspěších. "Byla to šňůra tří velkých turnajů plus Euro Hockey Tour, na kterých mělo mužstvo neskutečnou fazónu," připomíná Lener.

Slavomír Lener na archivním snímku

Akce EHT sice nepatřily k hlavním vrcholům sezony, úspěchy na turnajích ale byly hodně důležité. "Je to vynikající série turnajů, kde si dáváte dohromady základ mužstva pro mistrovství světa. Vždy to tak bylo. Vytvořilo se tak zdravé jádro. Jestli jich bylo sedm nebo deset, to záleželo na počtu, kolik bylo k dispozici hráčů z NHL," podotýká pětašedesátiletý kouč. Hráči navíc podle jeho slov získávali i sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti.

Úspěchy na evropské Tour reprezentaci pomohly i při slavném triumfu v Naganu. Hlinka s Lenerem na olympijský turnaj, na kterém se poprvé představili i hráči z NHL, nečekaně vzali celkem dvanáct hráčů z Evropy.

Ivan Hlinka na archivnm snímku.

"S Ivanem jsme tuhle filozofii jeli od začátku. Že na olympiádu pojede tým, který je kompaktní, má silné jádro. A tady byla spousta hráčů, kteří sice měli angažmá v Evropě, ale měli výkonnost na NHL. To byla naše výhoda," říká Lener. Jeho slova navíc budoucnost potvrdila, všichni hráči v té době působící v Evropě až na Vladimíra Růžičku do NHL poté zamířili.