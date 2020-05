Nezapomenutelný "pětaosmdesátý". Prahu před 35 lety oslnila zlatá hokejová záře

Trenérská dvojice Luděk Bukač, Stanislav Neveselý vsadila na železnou kondici týmu a do konečné nominace si vybrala skoro desítku zocelených hráčů jihlavské Dukly. Při závěrečném soustředění v šumavském Zadově reprezentanti polykali „nelidské" tréninkové dávky, aby se silami vydrželi až do nejtěžších momentů. Mělo to smysl.

Přišla i zranění

Výkony v přípravě ale moc optimismu mezi příznivci nevzbuzovaly. Už před šampionátem se navíc zranil střelec Petr Klíma a ve druhém utkání mistrovství dohrál další agilní litvínovský mladík Petr Rosol, hrdina úvodního duelu s Finskem.

V základní skupině MS 1985 českoslovenští hokejisté prohráli v Praze s USA 1:3. Zleva Eduard Uvíra, Američan C. Miller a Arnold Kadlec, v brance Jiří Králík.

ČTK

Po povinných výhrách nad dvěma německými výběry přišla nečekaná porážka 1:3 s USA, v jejichž brance podal skvělý výkon pozdější slavný gólman New York Rangers John Vanbiesbrouck, a vydřená remíza 4:4 s Kanadou.

Pokud by hostitelé neporazili Švédsko, hrozil jim krach. Výsledek 7:2 ale znamenal jistotu postupu mezi nejlepší čtyřku a trenér Bukač před posledním utkáním základní skupiny se SSSR, mohl začít uskutečňovat svůj rafinovaný taktický plán.

Československo na MS v Praze 1985 (17. dubna – 3. května) Základní skupina Finsko 5:0 (Rosol 2, Lukáč, Richter, Růžička), NDR 6:1 (Benák, Richter, Hrdina, Válek, Pašek, Růžička), NSR 6:1 (Rusnák, Lála, Válek, Stavjaňa, Hrdina, Liba) USA 1:3 (Válek), Kanada 4:4 (Růžička, Lála, Hořava, Pašek), Švédsko 7:2 (Lukáč 2, Rusnák, Hořava, Lála, Růžička, Richter), SSSR 1:5 (Lála) Finálová skupina SSSR 2:1 (Růžička, Pašek), USA 11:2 (Lála a Růžička po 3, Musil, Šejba, Hořava, Kameš, Liba), Kanada 5:3 (Šejba 3, Rusnák, Lála) Soupiska: Jiří Králík, Jaromír Šindel – Jaroslav Benák, Eduard Uvíra, Arnold Kadlec, Miloslav Hořava, Antonín Stavjaňa, František Musil, Radoslav Svoboda – Vincent Lukáč, Dárius Rusnák (C), Igor Liba, Jiří Hrdina, Vladimír Růžička, Pavel Richter, Jiří Lála, Dušan Pašek, Jiří Šejba, Oldřich Válek, Vladimír Kameš, Michal Pivoňka, Petr Rosol. Trenéři: Luděk Bukač, Stanislav Neveselý.

Věděl, že za dva dny čeká jeho tým důležitější duel se Sověty a dal zápasu, v němž zase o tolik nešlo, trochu volnější průběh.

„Hráči v tom prvním souboji (1:5) nebyli tak disciplinovaní. Naštěstí. Když Franta Musil viděl Makarova u mantinelu, tak by mu nejradši utrhl hlavu. Museli jsme kluky uklidnit a v tom byl základ úspěchu," líčil Bukač v dokumentu Hokej v srdci.

„Trenér nám vtloukal do hlavy, že Sověty asi nemůžeme porážet, ale vyhrát se nad nimi dá," vzpomínal slovenský útočník Vincent Lukáč.

Vladimír Kameš (vpravo) a Kanaďan Doug Lidster při souboji československých hokejistů s Kanadou v základní skupině MS 1985 v Praze.

ČTK

Tichonov to neunesl

Devětadvacátého dubna na led vyjel v prvním zápase finálové skupiny úplně jiný domácí tým, z něhož měla strach i rudá mašina. Vývoj klíčového souboje ovlivnila chyba gólmana Myškina, který dva metry před brankovištěm upadl, a Vladimír Růžička pálil do prázdné branky. Za pět minut vyrazil na zteč Jiří Šejba a Dušan Pašek dorážel přesně! Tato řada s Jiřím Lálou na křídle navíc dokonale zpacifikovala nejlepší pětku SSSR.

Ruský kouč Viktor Tichonov si po utkání marně stěžoval na německého sudího Josefa Kompallu, který prý připustil tvrdou hru (vyloučil celkem jen tři hráče), díky níž domácí nakonec slavili výhru a několik hráčů ve vítězné extázi naházelo hokejky do hlediště.

Pak už Bukačův výběr nic nezastavilo. Spojené státy dostaly jedenáct gólů. Ambiciózní Kanada ale zaskočila přešlé Sověty zásluhou dvou branek Maria Lemieuxe a poslední duel s Javorovými listy nakonec znamenal i souboj o zlato.

Šejbův hattrick

„Kluci už si věřili. Na tvrdost Kanaďanů dokázali zareagovat herně," tvrdil Bukač. 3. května 1985 sehrál svůj životní zápas Šejba. Dvakrát poslal domácí výběr do vedení, ve 33. minutě šel na led i v oslabení a zaznamenal jeden z nejpamátnějších gólů naší hokejové historie. V obranném pásmu vypíchl kanadskou přihrávku, ale místo vyhození a rychlého úprku na střídačku vyrazil vpřed.

„Stáhl jsem si puk pod sebe, obránce mi přejel a pak se přede mnou všechno otevřelo," popisoval Šejba svůj blafák, kterým vykoupal gólmana Riggina. Když kapitán Darius Rusnák zvýšil na 4:2, 14 tisíc diváků v hale už věřilo, že je zlato na dosah. Lálův gól na 5:3 od červené čáry do prázdné branky jim dal jistotu.

„Nepovedl se nám Kanadský pohár ani některé přípravné zápasy, ale cíl jsme splnili," halekal v rozjařené šatně Darius Rusnák, zatímco jeho spoluhráčům gratuloval tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal.

Zlatá radost z roku 1985. Hráči Československa slaví po utkání s Kanadou zisk titulu mistrů na domácím ledě.

ČTK

V tu chvíli už byl zapomenut i bojkot českých a slovenských novinářů, se kterými domácí šampioni kvůli údajně přehnané kritice článků na dva dny odmítli mluvit.

„Trenér Bukač nám během mistrovství vsugeroval, že nás čekají nejlepší chvíle našeho života. A měl pravdu," rozplýval se při vzpomínce také obránce František Musil.