Kdo jiný než Pastrňák! Hvězda Bostonu neměla konkurenci a vyrovnala počin Jágra

„Je pro mě čest se vyrovnat naší české hokejové legendě," cení si Pastrňák, že se mu podařilo vyrovnat Jágrovu čtyřletou sérii kralování.

„Každá Zlatá hokejka pro mě znamená moc a strašně si jí vážím. Zároveň je pro mě inspirací a motivací do dalších sezon. Každý rok se chci zlepšovat - jak herně, tak jako člověk, což je mou hlavní motivací do dalších let," prohlásil Pastrňák

Elitní desítka ankety Zlatá hokejka 2020: 1. David Pastrňák Boston/NHL 519 bodů 2. Dominik Kubalík Chicago/NHL 370 3. Jakub Voráček Philadelphia/NHL 312 4. Jakub Vrána Washington/NHL 301 5. Pavel Francouz Colorado/NHL 281 6. Milan Gulaš Plzeň 218 7. David Krejčí Boston/NHL 177 8. David Rittich Calgary/NHL 123 9. Dmitrij Jaškin Dynamo Moskva/KHL 107 10. Filip Hronek Detroit/NHL 97

Havířovský odchovanec svým čtvrtým triumfem vyrovnal počin pardubické legendy Vladimíra Martince, který 76 centimetrů vysokou a 25 kilogramů vážící bronzovou trofej vytvořenou v roce 1969 sochařem Zdeňkem Němečkem zvedl nad hlavu čtyřikrát v 70. letech minulého století. Víckrát vyhráli jen rekordman ankety v počtu prvenstvích Jaromír Jágr (12) a Dominik Hašek (5).

Pastrňáka, jenž v předčasně ukončené základní části NHL vstřelil v 70 duelech 48 branek a připojil 47 asistencí, zařadilo na první místo 51 z 52 hlasujících, takže získal 519 bodů. Na první místo se nevešel jen litvínovskému kouči z minulé sezony Vladimíru Kýhosovi, jenž Pastrňáka napsal na druhou příčku za nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího střelce poslední extraligové sezony Milana Gulaše z Plzně.

Na druhém místě skončil se ziskem 370 bodů útočník Chicaga Dominik Kubalík, jenž ve své premiérové sezoně v NHL dokázal za Jestřáby nasázet rovných 30 gólů v 68 zápasech. Třetí příčku z loňska obhájil vítěz Zlaté hokejky z roku 2015 Jakub Voráček, forvard Philadelphie zaznamenal 312 bodů.

Další pořadí: 11. Jan Kovář (Zug/Švýc.) 70 bodů 12. Tomáš Hertl (San Jose/NHL) 65 13. Ondřej Palát (Tampa Bay/NHL) 46 14. Martin Nečas (Carolina/NHL) 33 15. Michal Kempný (Washington/NHL) 17 16. Ladislav Šmíd (Liberec) 15 17. Michal Birner (Liberec) 13 18. Roman Will (Rögle/Švéd.) 11 19. Petr Holík (Brno) 8 Dominik Hrachovina (Liberec) 8 Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL) 8 22. Michal Řepík (Sparta) 7 23. Petr Vrána (Třinec) 6 Martin Zaťovič (Brno) 6 25. Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL) 5 Tomáš Rachůnek (Karlovy Vary) 5 27. Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL) 4 28. Lukáš Dostál (Ilves Tampere/Fin.) 3 Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL) 3 Filip Chytil (NY Rangers/NHL) 3 Jakub Krejčík (Kärpät Oulu/Fin.) 3 32. Šimon Hrubec (Kunlun/KHL) 2 Petr Mrázek (Carolina/NHL) 2 Radim Šimek (San Jose/NHL) 2 Radim Zohorna (Mladá Boleslav) 2 36. Roman Červenka (Rapperswil/Švýc.) 1 Jaromír Jágr (Kladno) 1 Michal Moravčík (Litvínov) 1 Tomáš Rolinek (Pardubice) 1 Lukáš Rousek (Sparta) 1

Mezi deseti nejlepšími figuruje sedm útočníků, dva brankáři a jeden obránce, z nichž osm nastupuje v NHL, jeden v domácí extralize a jeden v KHL.

Oproti předchozím ročníkům musela být kvůli opatřením proti šíření koronaviru upravena pravidla ankety. Pořadí bylo vyhlášeno na základě výsledků prvního kola hlasování, jehož uzávěrka byla 10. března po skončení základní části domácí extraligy a bezprostředně před ukončením sezony ve většině evropských soutěžích. Další dvě kola, naplánovaná po skončení mistrovství světa a v závěru NHL, již pořádána nebyla.

David Pastrňák vyhrál anketu Zlatá hokejka 2020.

Vlastimil Vacek, Právo

Čtvrtý Jakub Vrána z Washingtonu se mezi desítkou nejlepších objevuje vůbec poprvé, stejně jako devátý Dmitrij Jaškin z moskevského Dynama, jenž byl ve své první sezoně v KHL zvolen nejužitečnějším hráčem ročníku.

Doprovodné ankety Nejlepší junior Stanislav Svozil (Kometa Brno) Nejlepší hokejistka Klára Peslarová (MODO/Švéd.) Nejlepší para hokejista Tomáš Kvoch (SHK Mustangové Pardubice)

Nejlepšího osobního výsledku dosáhl v anketě při své třetí účasti mezi elitou také jediný extraligový zástupce v elitní desítce plzeňský Milan Gulaš, jenž skončil šestý. Již podesáté se mezi deseti nejlepšími umístil Pastrňákův spoluhráč z Bostonu David Krejčí, vítěz ankety z roku 2013. Vyrovnal se tak Vladimíru Martincovi s Martinem Strakou, více účastí v top 10 si připsali pouze Jaromír Jágr (24) s Dominikem Haškem (14).

V doprovodných anketách byla při ceremoniálu probíhajícím v Síni slávy českého hokeje a vysílaném na ČT sport vyhlášena nejlepší hokejistkou brankářka Klára Peslarová ze švédského MODO, nejlepším juniorem obránce brněnské Komety Stanislav Svozil a nejlepším para hokejistou zadák pardubických Mustangů Tomáš Kvoch.

V 52. ročníku Zlaté hokejky hlasovalo 52 odborníků, přičemž alespoň jeden hlas obdrželo 40 hokejistů. Anketu, jejíž první ročník proběhl v roce 1969, vyhlašují Český hokej a společnost BPA sport marketing. Hlasují v ní trenéři Českého hokeje, trenéři národního týmu, mládežnických reprezentací a klubů nejvyšší soutěže spolu s novináři, kteří se věnují lednímu hokeji.