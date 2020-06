Vaše názory mě v podstatě vůbec nezajímají, vzkazuje Pasta, největší módeman celé NHL

Pastrňák se nejprve dostal do užšího výběru čtyř kandidátů, které zveřejnila NHL. Spolu s ním se o vítězství ucházeli forvardi Auston Matthews z Toronta, Mark Scheifele z Winnipegu a Jack Eichel z Buffala.

Havířovský odchovanec nakonec obdržel téměř třetinu hlasů fanoušků (32,4 procenta) a o 1,2 procenta porazil Matthewse.

Zobrazit příspěvek na Instagramu A timeless look. Příspěvek sdílený Boston Bruins (@nhlbruins),Říj 8, 2019 v 5:29 PDT

„Na oblékání dbám. Baví mě to, je to takový můj koníček. Nemám problém si obléct to, co se líbí mně. Vaše názory mě v podstatě vůbec nezajímají. Pro mě osobně je důležité, abych se cítil dobře," přiznal Pastrňák na čtvrtečním vyhlášení ankety Zlatá hokejka, kterou ovládl už počtvrté za sebou.

Tentokrát si ale cenu nepřišel převzít v žádném výstředním obleku. „Na Zlatou hokejku jsem to nestíhal a vzal jsem, co bylo doma. Takže je to taková nuda. Na druhou stranu je ale teprve čtvrtek a do konce týdne daleko," rozesmál Pastrňák všechny.