Pastrňákovi děkoval za krásná slova. Teď ale Kubalík řeší, jak si nastavit hlavu na hokej

Musíte být spokojený, jak se vám v základní části NHL v týmu Jestřábů dařilo, že?

Pro mě to byla taková pohádka, začít první zápas v Praze. Když jsem se dozvěděl, že v ní bude Chicago hrát, tak to byl jeden z mých prvních cílů, kterého bych chtěl dosáhnout. Měl jsem hroznou radost, když se to podařilo, a od toho se to vlastně odrazilo. I když je pravda, že na začátku byly i zápasy, které nebyly dobré.

Jenže pak jste začal hrát s největšími hvězdami týmu Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem v jedné formaci a stal jste se jedním z klíčových hráčů týmu...

Dostal jsem se jiné lajny, najednou se to úplně otočilo a začalo se mi dařit. Sezonu jsem si hrozně užil a bylo to super.

Dominik Kubalík z Chicaga v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

Bylo pro vás postupem času důležité dosáhnout mety třiceti gólů?

Ani jsem za tím moc nešel, soustředil jsem hlavně, aby se mi dařilo dál. Když ale góly a body narůstají, člověk se na to samozřejmě trošku upne a hlídá si to. Neřekl bych ale, že jsem se nějak moc upínal, abych 30 gólů dal. Přiznávám ale, že jsem měl velkou radost, když se mi to povedlo.

David Pastrňák před vašimi výkony smekal a říkal, jak vám tato sezona pomůže do dalších let...

Moc mě potěšilo, co o mně říkal. Je hrozně hezké to od něj slyšet. Došlo mi, že když se to povedlo jednou, prostě to může jít i v dalších sezonách. Už jen to, že můžu v té lize hrát, bodovat a být v ní úspěšný. Pro mě je to zase motivace do další sezony, že jsem si nastavil nějakou laťku, kterou budu chtít překonat. Udělám pro to všechno. Chtěl bych hrát víc minut, mít pevné místo v sestavě, bodovat a dávat góly.

Kdyby se to povedlo, třeba byste pak mohl ukončit čtyřleté Pastrňákovo kralování v anketě Zlatá hokejka, nemyslíte? Nebo bude Pastrňák kralovat, jako kdysi Karel Gott ve Zlatém slavíkovi?

Myslím, že ty šance moc nejsou. Přál bych samozřejmě někomu, aby Zlatou hokejku vyhrál, protože David je na to zvyklý a vyhrává ji docela často. Ale myslím, že to ještě pár let potrvá.

A šance na to, že byste letos získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL? Žádný z nich nedal v sezoně víc gólů než vy, i když je pravda, že Cale Makar z Colorada a Quinn Hughes z Vancouveru posbírali víc kanadských bodů a navíc to jsou obránci.

Za sebe si myslím, že šanci nemám. I kdybych měl hlasovat, tak sám sebe bych nevolil. Ta sezona a výkony byly takové nahoru dolů. Když se člověk podívá na ty dva, určitě bych volil jednoho z nich.

NHL se postupně připravuje na návrat k play off, v tomto týdnu začínají tréninky na ledě, byť v hodně omezeném počtu hráčů. Už máte z klubu nějaké zprávy, kdy byste se měl v Chicagu znovu hlásit?

Moc informací zatím asi není. Rád bych věděl, jak to bude probíhat, ale momentálně nevíme.

Schvalujete rozhodnutí sezonu dohrát? Na jednom stadionu a bez diváků?

Za mě to bude hrozně těžké. Nedovedu si to představit. Já jsem (během koronavirové přestávky) dokonce ještě nebyl na ledě. Jsem v takovém módu, že je po sezoně. Bude hrozně těžké se do toho zase vrátit a namotivovat se. I když vidina, že začne rovnou play off, je veliká. Zvlášť pro nás, protože jsme v play off nebyli a najednou tam jsme a v předkole nás čeká Edmonton. Je určitě o co hrát, ale bude dlouho trvat, než člověk v hlavě přepne.

Je to tedy teď hlavně o tom nastavit hlavu na hokej v létě? A jde to vůbec?

Je hrozně těžké na to odpovědět, když jsme v takové situaci ještě nebyli. Ale souhlasím, že hlava bude největší problém. Aby šel člověk do zápasu, když ví, že se nebude radovat z gólů, nebudou žádný plácačky a nebudou tam lidi, to samozřejmě nebude lehké.

Kolik času zabere se na restart připravit po fyzické stránce?

Je to podobné jako před sezonou. Pro mě se toho asi moc nezmění, za dva až tři týdny bychom se do toho měli nějakým způsobem dostat.