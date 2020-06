Vzestup mladých hráčů? Kolikrát je to o příležitosti a šanci, říká manažer a trenér Přerost

Vychovávat adepty juniorských reprezentací a současně být důstojným soupeřem i pro favority první hokejové ligy. Takové je hlavní motto snažení HC Litoměřice, což potvrzuje v rozhovoru pro Sport.cz i sportovní manažer severočeského klubu Miroslav Přerost. V rámci svazového hokejového projektu je současně i hlavním trenérem reprezentačního výběru do devatenácti let.

Trenér hokejistů do devatenácti let Miroslav Přerost

V minulé, poněkud zkrácené sezoně se v litoměřickém dresu prezentovala řada nadějných hráčů. Jakou vidíte jejich další perspektivu?

Pravdou je, že někteří kluci se dostali přímo do nominaci na mistrovství světa dvacítek v Ostravě jako Střondala, Klikorka, kteří dokonce patřili k nejlepším. Hokejovými Litoměřicemi prošli i Vitouch, Mlčák, Klejna, Šik, Dajčar a další, kteří už před šampionátem nebo především po něm nakoukli ve svých mateřských klubech i do extraligy. Kolikrát je to jen o příležitosti, aby využili šanci k prosazení.

Zdá se, že litoměřický klub si získává mezi mladými hráči i současnými trenéry juniorských reprezentačních celků patřičné renomé.

Mohu hovořit z pozice kouče devatenáctky, že s novým hlavním trenérem dvacítky Karlem Mlejnkem se známe už léta. A taky jsme už spolupracovali. Naše vzájemná práce je velmi úzká už z toho pohledu, že Mlejnkovým asistentem je David Bruk, hlavní kouč Litoměřic. Také vedl nedávno devatenáctku a jde o svazový záměr. Propojenost je zřejmá.

Trenér Karel Mlejnek

Josef Pešout, Sport.cz

Co je cílem devatenáctky?

Naše kategorie do 19 let nemá šampionáty, jenom turnaje. A právě takové zápasy by měly přispívat ke sbírání mezinárodních zkušeností. Chceme, aby hráči byli vytížení i mimo vrcholu v podobě startu na mistrovství světa. A aby se třeba dostali už do širší nominace a vešli se do okruhu hráčů, které může dvacítka potřebovat.

Když zůstaneme jen u Litoměřic, jakou odezvu vyvolal příchod obránce Jana Výtiska z extraligových Vítkovic?

Nabídli jsme mu nějakou roli a ta se mu líbí. Bude spolupracovat s mladými hráči, což už praktikoval ve Vítkovicích a svým způsobem i předtím v Liberci, který dovedl z postu kapitána k mistrovskému titulu. Jistě si vzpomněl na svoje začátky v lize, kdy měl kolem sebe starší spoluhráče. Teď se to v jeho případě obrátilo. Hned po Výtiskově příchodu jsme avizovali, že může být pro všechny kluky v Litoměřicích inspirací ohledně přístupu k hokeji.

Vnímáte hráčské i trenérské změny v prvoligových klubech?

Soustředíme se hlavně na sebe a naše nové hráče, abychom je zabudovali do mužstva. Všimli jsme si, že ambice má asi Poruba, která posiluje, ale to je jejich strategie, kterou neznáme. Šel tam i jeden zkušený hráč z Litoměřic, do Sokolova zamířil náš nejlepší střelec Martin Kadlec. Ale novinek je hodně a teprve příprava na ledě naznačí více.