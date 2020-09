Pešána ranila Říhova smrt: Na dvacítkách ho byl plný skybox, vzpomíná smutně

V černých brýlích a s gerberou v ruce dorazil do Pardubického krematoria mezi prvními. Miloši Říhovi přišel dát poslední sbohem i šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán. Smrt bývalého útočníka a uznávaného kouče, jehož v květnu vystřídal na střídačce národního mužstva, ho stejně jako ostatní hluboce ranila.

Jak na něj budete vzpomínat?

Byl svůj a velmi dobře řídil národní tým. V poslední době jsme se sblížili, potkali jsme se na MS do 20 let, kde jsme prodebatovali několik večerů a je škoda, že nás opustil. Je to velká rána jak pro český hokej, tak samozřejmě pro jeho rodinu.

Zmiňujete debaty, co jste si z nich nejvíc vzal?

My jsme na principy hokeje koukali podobně. Samozřejmě Miloš byl svůj, já jsem taky svůj. V poslední době se účastnil některých konferencí, které jsem pořádal a chtěl mě velmi podporovat. Pochopitelně mediální přestřelky ohledně mého posunu do reprezentační funkce ho asi úplně netěšily, ale my jsme zůstali v pracovně přátelském vztahu.

Vzpomínka na Miloše Říhu

Sport.cz

Miloš Říha neskrýval při hokeji emoce, jak prožíval zápasy?

Strávil jsem s ním půlku mistrovství světa do dvaceti let a musím říct, že ho byl opravdu plný skybox. Každou věc, kterou chtěl sdělit, řekl z plného hrdla. Myslím si, že takový byl celý život.

Uvažujete, že by byl první reprezentační zápas v sezoně věnovaný jemu?

Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, protože zpráva mě zasáhla stejně jako všechny ostatní a teprve se o těchto věcech budeme bavit dál. Musím politovat, že jsme se nepotkali v Brně. Byť jsem bral brněnský turnaj jako rozlučku s Milošovým působením na střídačce národního týmu, bohužel jsme nic nestihli.