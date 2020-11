Život se posunul správným směrem. Jsem šťastný člověk, pochvaluje si Bartošák

„Asi se to posunulo správným směrem, jsem šťastný člověk. Jsem na dobrém místě, jsem v super klubu, jsme v krásné zemi s rodinou, jsme tu šťastní, od toho se bude odrážet, jak budu chytat, jak budu moct pomoci týmu," přiznává sedmadvacetiletý gólman, který chytá ve Finsku v Lahti.

Z důvodu světové pandemie koronaviru nemohou být nominování všichni, na které trenér Filip Pešán ukáže. Bartošák původně ani nepočítal, že bude nominován, ale kouč mu zavolal a on v pondělí sedl do auta a přijel na sraz národního mužstva do Helsinek.

„Neřekl bych, že jsem našel jiný rozměr v hokeji, našel jsem jiné rozměry v životě. Potom se odvíjí i hokejové vnímání. Žil jsem jen hokejem, připouštěl jsem si na sebe tlak, teď chci být hlavně šťastný otec, šťastný partner a šťastný člověk. Chci si užívat života, tam kde teď zrovna jsem a nestresovat se kvůli hokeji. Chci mít jistotu, že když odejdu ze zimáku, mám život i mimo halu a jsem šťastný," pohlíží nyní na svět brankář, který byl loni součástí týmu na mistrovství světa a v roce 2018 se zúčastnil také olympijských her.

Český brankář Patrik Bartošák během utkání Euro Hockey Challenge se Švýcarskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Bartošák před rokem přerušil kariéru, přiznal psychické problémy, a po rozvázání smlouvy s Třincem podstoupil léčbu. Po šesti týdnech hlásil návrat k hokeji, začínal s vítkovickými juniory. „Mám ohromnou chuť zase makat. Hokej mi hrozně chyběl," řekl loni pro hokej.cz.

Vítkovice, Třinec, MODO a nyní Lahti. Čtyři destinace za poslední čtyři roky. „Jsem spokojený, mám výborného trenéra brankářů, s ním trénuji 2x denně, jako gólman se posouvám. Týmu se začalo dařit, vyhráli jsme pár zápasů před pauzou. Jsem spokojený z osobního i sportovního hlediska. Začíná si to sedat," přiznává gólman, který ve Finsku musel trochu změnit styl, musel začít více bruslit a být více aktivní na brankovišti.

K tomu doma vládne spokojenost, ta se prolíná i do hokeje. Tohle vše mu nyní vytváří život, který si užívá. Vše podtrhuje malý syn.

„Cítím se dobře, mám zdravou paní, mám zdravého a úžasného syna, hrajeme, máme se dobře. Nejsme nikde zavření, můžeme jít do obchodu, na oběd, na večeři a žít plnohodnotný život. Jsem strašně rád, že jsme se rozhodli pro Finsko. Syn Damián je super, je výborný, začíná mluvit, projevovat se, vymýšlet si. Jsem strašně šťastný za to, jaký je. Nechci říct, že je to malý hajzlík, ale je to malé živé dítě, je strašně hodný. S paní si ho strašně užíváme, je to to nejlepší, co nás mohlo potkat," je vděčný Bartošák za současný stav.