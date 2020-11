Při premiéře v osmnácti nebude nejmladší. Myšákovi se po draftu plní další hokejový sen

„Doba je těžká, ale snažím se všechno vnímat pozitivně, i když jsem byl od léta už čtyřikrát v karanténě. Z pohledu toho, co jsem jako malý chtěl ve sportu dosáhnout, tak mi poslední týdny všechno vyplnily, ať už směrem k NHL či reprezentaci," tvrdí Myšák.

Mezistátní zápas sehrají Češi po téměř devíti měsících. „Premiéra to pro mě bude určitě těžká, zvlášť když jsem doma tři týdny vůbec nesměl na led, ale nervozitu musím dát stranou a předvést každé střídání všechno, co umím. Nechci na to myslet ani se vymlouvat, že jsem dlouho nehrál. Budu se prostě snažit odevzdat maximum a předvést nejlepší výkon. Už při trénincích na Karjale ale poznávám, jak je mezi chlapy těžší se prosadit a že skoro na nic není čas," vykládá mladý útočník.

Jyn Myšák.

Vladislav Kollert, HC Verva Litvínov

Když se řekne reprezentace, tak Myšákovi ihned v paměti naskočí rok 2010, kdy Česko naposledy získalo zlato z MS. „To jsem byl ve věku, kdy jsem hokej začal pořádně vnímat zrovna se povedl takový úspěch. Mě i ostatní kluky v Litvínově motivovalo. Byl to odrazový můstek nás všech, další den jsme hned na plácku u baráku mastili hokej a dělali, jak jsme taky vyhráli zlato," uvažuje.

Teď sám oblékne ten nejcennější dres. „Pro mě je nároďák to nejvíc a jsem zvědavý jaké to bude, protože takovou zkušenost jsem ještě v kariéře neměl. Přece jen hokej ve dvacítce a za áčko dospělých, to je strašně velký rozdíl," říká Myšák patřící mezi deset teenagerů v české nominaci. „Nečekal bych, že při premiéře v dospělé reprezentaci nebudu úplně nejmladší v sestavě," usmívá se s vědomím, že obránci Svozil a Juříček se narodili ještě o pár měsíců později.

Společně by měli hrát na přelomu roku MS do 20 let v Edmontonu. „Jak se tu sešlo určité jádro dvacítky, tak s klukama neustále šampionát řešíme. Je to téma u stolu při jídle, ale i když třeba mastíme karty. Pro nás je dobře, že si tady můžeme zahrát hokej na nejvyšší úrovni, ale při všech těch omezeních je důležitý i ten přímý kontakt mezi sebou," vykládá Myšák. Karjalu může pojmout i jako takový test na život v bublině při mistrovství v Kanadě. „Mně nevadí, alespoň nás nic nebude rozptylovat od hokeje," říká.

Jak to bude mít s případným angažmá u Canadiens, začne řešit teprve po šampionátu o 20 let, k němu nyní soustředí veškerou pozornost. „Snažím se ale poctivě sbírat informace z Montrealu. Hodně se ptám, jsem v kontaktu s plno lidmi z organizace. Ať je to třeba výživový poradce, kondiční trenér. Ptám se i hlavního manažera na rozvoj hráčů," přibližuje.

„Oceňuju neuvěřitelnou profesionalistu, všichni mi dávají zpětnou vazbu, což je super. Pro mě je důležité udržet si zodpovědný přístup k věcem na ledě i mimo něj, abych se dál zlepšoval a dělal další krůčky v kariéře," míní Myšák.