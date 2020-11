S Hrachovinou v brance a dalším debutantem. Finové budou chtít odčinit výprask, ví Špaček

Česká hokejová reprezentace nastoupí v sobotu do svého druhého zápase na turnaji Karjala proti domácím Finům s Dominikem Hrachovinou v brance. Oproti čtvrtečnímu duelu se Švédy se do hry dostane i devatenáctiletý útočník Jaromír Pytlík, kterého tak v Helsinkách, stejně jako Hrachovinu, čeká debut v seniorském národním týmu.

Jako sedmý obránce bude na střídačce opět připraven osmnáctiletý Šimon Kubíček, který ale do souboje se Švédy nezasáhl. Pytlík působící v Sault Ste. Marie v kanadské OHL nahradí proti Finům ve čtvrtém útoku Jana Myšáka. O tom, komu svěří post třináctého útočníka, se trenéři ještě nerozhodli.

Češi budou chtít navázat na čtvrteční triumf 3:1 nad výběrem Tre Kronor, zatímco Finové, jejichž výběr je složený výhradně z hráčů tamější nejvyšší soutěže, se budou chtít rehabilitovat za překvapivou vysokou porážku 2:6 od Rusů, kteří na turnaji hrají s juniorským výběrem hráčů do 20 let.

„Možná to Finové ve čtvrtek trošku podcenili a mysleli si, že to bude jednoduché. Já jsem si to rozhodně nikdy nemyslel. Mladé ruské kluky znám z KHL a jsou to moc šikovní hráči," prohlásil útočník národního týmu Andrej Nestrašil působící na klubové úrovni v Magnitogorsku.

„Finové si po výprasku od Rusů budou chtít proti nám napravit reputaci a smazat, co se jim ve čtvrtek přihodilo. Ten výsledek je ale trochu zkreslený, protože i oni měli dost dobrých šancí," uvědomuje si asistent hlavního trenéra Pešána Jaroslav Špaček.

Zápas proti Suomi bude speciální pro jednadvacetiletého českého obránce Jakuba Galvase. Ten působí ve finské nejvyšší soutěži v Jukuritu, za kterého jsou v nominaci finského nároďáku i brankář Sami Rajaniemi a obránce Axel Rindell.

„O to větší budu mít motivaci se předvést a být lepší než oni. Doufám, že Rajaniemi proti nám nastoupí a pořádně mu zavaříme," usmívá se Galvas. „O to sladší by pak byl návrat do šatny Jukuritu plné Finů. Ti by asi nebyli moc šťastní," dodává.

Předpokládaná sestava Česka proti Finsku: Hrachovina - Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík - Nestrašil, T. Zohorna, H. Zohorna - Lenc, O. Roman, Ordoš - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Pytlík, Červený, Š. Stránský

Utkání s Finy začíná v sobotu v 16:30 SEČ a oproti čtvrtečnímu duelu Čechů se Švédy smějí do Hartwall Areny fanoušci. Na zápasy domácího týmu na Karjale jich může dorazit 4500 na zápas. Duel vysílá přímým přenosem Čt sport, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.