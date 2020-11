Degradace turnaje? Nebudeme fackovacím panákem, ukázali mladí Rusové. Češi se mají na pozoru

Pro mnohé jistě šok, co se ve čtvrtek na ledě Hartwall Areny odehrálo. Ne však pro útočníka české reprezentace Andreje Nestrašila. V ruské KHL působí už čtvrtým rokem (nyní načal druhou sezonu v Magnitogorsku), takže dobře ví, jak šikovní jsou mladí Rusové Podkolzin, Amirov, Safonov a další...

„Vůbec mě to nepřekvapilo. Některé ruské kluky znám, nastupují v KHL a jsou to výborní hráči. Sice mladí, ale technicky super vybavení. V dnešním hokeji, jak se vyvíjí, je už vlastně jedno, jestli vám je 18, 19 nebo 28 let. Všechno je hodně o bruslení, a když na to má náctiletý kluk hlavu, klidně už může hrát hokej na nejvyšší úrovni," upozorňuje devětadvacetiletý útočník, jenž odehrál téměř 130 zápasů v NHL.

Už dopředu tušil, že mladá sborná, která bere turnaj jako přípravu na juniorské MS konané na přelomu roku v Edmontonu, nebude na Karjale jen fackovacím panákem, na kterém si každý soupeř bude honit skóre.

Finský gólman Oskari Setanen zasahuje proti střele Rusa Maksima Groševa v utkání na turnaji Karjala.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

„Rozhodně jsem nečekal, že by tu Rusové jenom prohrávali. Možná to Finové ve čtvrtek trošku podcenili a mysleli si, že to bude jednoduché. Já jsem si to rozhodně nikdy nemyslel," tvrdí Nestrašil.

Rusům proti Finům výtečně vyšla první třetina, už v 17. minutě vedli 3:0. „Finové dostali na začátku zbytečné a trošku nešťastné tři góly, čímž se ten zápas trošku zvrtnul. Pak už byli podráždění, často vylučovaní a dostali další góly v oslabení. Jinak to byl vyrovnaný zápas, jehož výsledek je trošku zkreslený. Rusové mě ale překvapili, jak velmi dobře a organizovaně hráli. Je vidět, že ten tým je delší dobu pohromadě," uznale pokyvuje asistent trenéra české reprezentace Jaroslav Špaček.

„Musím říct, že mladí Rusové se mi líbili. Pohybem, byli sebevědomí na puku a šikovní. Určitě to proti nim nebude lehký zápas," přidává se jednadvacetiletý český obránce Jakub Galvas.

Na ruský tah s povoláváním juniorů zareagovali ve své nominaci i čeští trenéři. A právě proti Rusům rovněž nasadí značný počet mladíků, které na přelomu roku může čekat MS v Edmonotnu. V neděli jich hlavní kouč Filip Pešán může zařadit do sestavy hned deset - brankáře Lukáše Paříka, obránce Davida Jiříčka, Stanislava Svozila, Šimona Kubíčka a útočníky Jana Myšáka, Filipa Koffera, Michala Teplého, Adama Rašku, Jaroslava Pytlíka a Pavla Nováka.

„Ve čtvrtek měli extra trénink a myslím, že už jsou v situacích na ledě komfortní. Když už jsme je do Helsinek přivezli, měli by dostat šanci. Rádi bychom je proto v zápase s Ruskem viděli," potvrzuje Špaček.

„Chtěli jsme hrát proti těm nejlepším ruským hráčům z Petrohradu, CSKA Moskva a dalších klubů, ale i tenhle ruský výběr je kvalitní. Samozřejmě když se na to podíváme z globálního hlediska, tak je to trošičku špatný (rozhodnutí Rusů). Na druhou stranu je ale chápu, že přivezli dvacítku, která nemůže hrát jiný přípravný zápas. I my jsme potom svůj tým o pár juniorů doplnili," doplnil Špaček.

Český nároďák si bude chtít za každou cenu vytěsnit z hlavy myšlenky, že proti nim bude v neděli stát juniorský výběr. „Není to úplně příjemné, ale nesmíme přemýšlet nad tím, že budeme hrát proti juniorům. Je to zápas jako každý jiný," nehodlá Galvas připustit jakýkoliv náznak podcenění soupeře.

„Všichni naši hráči ve čtvrtek zápas Rusů s Finy sledovali a říkali si, že to proti nim taková sranda nebude. Budeme se chtít na Rusy dobře připravit," slibuje Špaček.