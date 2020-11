Český hokejista opustil bublinu po téměř pěti měsících! Teď si užívá pohody v reprezentaci

Bublinu zažívá také ve Finsku. Ta je ale proti Rusku odlišná. „Jsem v bublině asi čtyři a půl měsíce, pro mě je tohle spíš odpočinek. Hodně hráčů z NHL říkalo, že to bylo psychicky náročný, rozumím tomu, hlavně pro ty, kteří mají děti. Já je nemám, o to je to možná lehčí. Přítelkyni a rodinu jsem už čtyři a půl měsíce neviděl. Vidíme jen zimák, hotel a zimák, hotel. Teď to je takový psychický odpočinek. Jsem rád, že jsem sem přijel, jsem v českém prostředí a můžu být na pokoji s českými kluky, povyprávět si historiky, zasmát se a zase pojedu do Magnitogorsku s další mentální energií," bere současný stav pozitivně devětadvacetiletý forvard.

V Rusku si v klubu „užili" koronavirusu více než dost. „V posledních dvou třech týdnech nás covid trefil, takže každý den přibývali hráči, kteří museli do karantény. Ve finále jsme měli jednoho centra, oba gólmani byli nemocní, čtyři beci, asi sedm útočníků, trenér, lepili jsme to, byla to hodně velká improvizace," přiznává Nestrašil, který v sezoně KHL odehrál 23 zápasů a připsal si 12 bodů.

Bodově se prosadil také proti Švédsku, kde hrál v útoku s bratry Zohornovými. „Oba jsou kvalitní hráči, první polovinu zápasu to bylo velmi dobrý, pak jsme začali trochu víc bránit, ale sedli jsme si, zaplať pánbůh, přesilovky nám vyšly, uvidíme, jak to bude vypadat zítra proti Finům," je zvědavý forvard, který odehrál v NHL více než sto zápasů.

Nestrašil nežije nyní jen hokejem, jeho jméno je také vepsáno v projektu Pomáháme sestřičkám. Nejen ony nyní pracují pod tlakem a ve složitých podmínkách. Právě na nich do značné míry leží odpovědnost, jak Česko zvládne novou vlnu epidemie covid-19.

„Z velké části to byl můj nápad, chtěli jsme něco udělat v této situaci. Je to těžká doba a měli bychom se zapojit a pomoct, přišlo mi to jako dobrý nápad," přiznává útočník. Opačný názor na covid-19 má jeho reprezentační spoluhráč, brankář Dominik Hrachovina.

„Tohle se tu řeší každý den, o tom divadle vymyšleným médii, vámi. Víme o tom. Zatím je situace normální, politici se chovají zatím normálně. Situace je taková, asi jako by měla být. Zaplať pánbůh, že nejsme v České republice, že nemusíme řešit takové věci, co se dějí bohužel tam," řekl v týdnu Hrachovina. Poté se omluvil.

„Hráška znám dlouho, každý máme právo na svůj vlastní názor, i on sám se pak omlouval za vulgarity, pak jsme si to vyřešili v šatně, tam to také zůstane. Tím to pro nás končí a jdeme dál," dodal Nestrašil, který nastoupí s Hrachovinou v sobotu v sestavě proti domácímu Finsku. Utkání začíná v 16:30.