HOKEJ ONLINE: Výborně! Češi dali proti Finsku další gól

Proti Finům se postaví do branky Dominik Hrachovina. Oproti čtvrtečnímu duelu se Švédy se do hry dostane i devatenáctiletý útočník Jaromír Pytlík, kterého tak v Helsinkách, stejně jako Hrachovinu, čeká debut v seniorském národním týmu.

Český národní tým předvedl ve čtvrtek povedený výkon a zdolal Švédsko 3:1, naopak Finové prohráli s Rusy 2:6. Ti na turnaji hrají s juniorským výběrem hráčů do 20 let.

„Možná to Finové ve čtvrtek trošku podcenili a mysleli si, že to bude jednoduché. Já jsem si to rozhodně nikdy nemyslel. Mladé ruské kluky znám z KHL a jsou to moc šikovní hráči," prohlásil útočník národního týmu Andrej Nestrašil působící na klubové úrovni v Magnitogorsku.

„Finové si po výprasku od Rusů budou chtít proti nám napravit reputaci a smazat, co se jim ve čtvrtek přihodilo. Ten výsledek je ale trochu zkreslený, protože i oni měli dost dobrých šancí," uvědomuje si asistent hlavního trenéra Pešána Jaroslav Špaček.

Utkání začíná v 16:30 v Hartwall Areně, kde mu můžou přihlížet i fanoušci. Na zápasy domácího týmu na Karjale jich totiž může dorazit 4500 na zápas.