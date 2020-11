HOKEJ ONLINE: Třetí vítězství v řadě? Češi s Rusy bojují o prvenství na Karjale

Čeští hokejisté hrají od 12:30 v Helsinkách s ruskými mladíky o celkové prvenství na turnaji Karjala. Rusové na turnaj vyslali tým složený kompletně z hráčů do 20 let, český trenér Filip Pešán i přes kritiku tohoto kroku do boje posílá všech deset juniorů, které s sebou do Helsinek přivezl. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na kanálu ČT Sport, náš web Sport.cz jako již tradičně nabízí obsáhlý online přenos.