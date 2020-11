Česko - Rusko 0:3 Obhajoba prvenství se nekoná! Omlazené Čechy na závěr turnaje vyškolili ruští junioři

Čeští hokejisté loňský triumf na turnaji Karjala neobhájili. V přímém souboji o prvenství na prvním podniku série Euro Hockey Tour podlehli svěřenci trenéra Pešána, jenž do sestavy zařadil deset hráčů mladších dvaceti let, Rusku 0:3. Sborná, která se ve finských Helsinkách představila s kompletním juniorským výběrem, tak turnaj ovládla bez jediné prohry. Čechům po předchozích skalpech Švédů a Finů patří konečná druhá příčka.

Už dopředu Filip Pešán avizoval, že na krok Rusů hrát Karjalu s kompletním juniorským výběrem zareaguje, a i on proti sborné nasadí hráče, kteří se na přelomu roku můžou zúčastnit šampionátu dvacítek. Taky že tak učinil a do hry nasadil všech deset juniorů ve svém výběru - brankáře Lukáše Paříka, obránce Davida Jiříčka, Stanislava Svozila, Šimona Kubíčka a útočníky Jana Myšáka, Filipa Koffera, Michala Teplého, Adama Rašku, Jaroslava Pytlíka a Pavla Nováka.

Až na Myšáka, Pytlíka a Nováka zažila zbylá sedmička hráčů debut v seniorské reprezentaci. Plzeňský Jiříček, kterému bude 28. listopadu teprve sedmnáct let, se dokonce stal nejmladším hráčem v dějinách samostatného českého národní týmu a překonal v této statistice Rostislava Olesze, jemuž při reprezentačním debutu v roce 2002 bylo 17 let, dva měsíce a 12 dní.

Ruští hráči se radují ze vstřeleného gólu proti Čechům

Lehtikuva, Reuters

Omlazený český tým na Rusy vlétl a od začátku zápasu je dostával pod tlak. Už ve druhé minutě byl blízko úvodní trefy, jenže střela Šimona Stránského skončila na pravé tyči branky Askarova.

I další nadějné příležitosti zůstaly nevyužity, takže do vedení šla nakonec sborné. Při její první přesilovce vyrazil v tu chvíli bez hole chytající gólman Pařík kotouč jen k Amirovovi, který z dorážky trefil odkrytou klec.

Druhá třetina však byla v režii Rusů. A dvě slabší chvilky, za které Český nároďák vždy zaplatil gólem, si vybrali Pařík. 28 vteřin po startu prostřední části hry vystřelil z pravého kruhu Činachov, a přestože gólman Benátek jeho střelu na bližší tyč viděl, nedokázal na ni zareagovat.

Z úniku při oslabení mohl ve 25. minutě snížit Stránský, se zakončením mezi Askarovovy betony ale nesupěl, stejně jako následně Špaček po návratu z trestné lavici, jehož pokud stačili Rusové zablokovat.

Ve 29. minutě vedla sborná už o tři branky. Afanasjev od levého mantinelu nahodil puk na bránu a sám nejspíš nečekal, že jej Pařík nedokáže zkrotit. Na druhé straně pak Askarova podruhé v zápase zachránila tyčka, po střele Koblížka tentokrát ta horní.

V úvodu třetí třetiny pak zase uniknuvšímu Myšákovi na poslední chvíli nadzdvihl hůl Baškirov, takže Askarov dál držel čisté konto. Náskok Rusů naopak nenarostl díky Paříkovi, který se dokázal oklepat ze dvou laciných gólů. Nejprve lapačkou skvěle vychytal únik Gricjuka a proti stejnému hráči se pak vytáhl i při jeho zakončení do odkryté branky. Sbornou to ale mrzet nemuselo, třígólový náskok si totiž zkušeně a bez problémů pohlídala až do závěrečné sirény.