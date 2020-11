To vy jste opravdoví hrdinové! Pešán, Nedvěd a spol. krásným gestem splnili slib

Co před startem turnaje Karjala slíbili, to také nyní plní. Česká hokejová reprezentace se zavázala, že za každý vstřelený gól na prvním turnaji sezony rozveze 125 tříchodových obědových menu zdarma včetně hokejového dresu národního týmu pro personál infekčních a covid oddělení některých z českých nemocnic. Tým trenéra Filipa Pešána sice v Helsinkách skóroval pětkrát, automobilka Škoda však finální počet nemocnic navýšila na sedm.

V úterý tak třeba obědy z pražské restaurace U Matěje šéfkuchaře Jiřího Punčocháře rozváželi kouč Pešán a generální manažer reprezentace Petr Nedvěd, kteří zamířili do Krajské nemocnice v Liberci. Ve Fakultní nemocnici Plzeň-Bory pak zase obědy předával jeden z Pešánových asistentů Jaroslav Špaček.

„Byla to jednoznačně motivace pro všechny. Nikdo z nás si pořádně nedokáže představit, co sestřičky a doktoři v tuhle chvíli zažívají. Nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Jsme rádi, že jim takhle můžeme pomáhat," uvedl Nedvěd.

Jaroslav Špaček (vlevo) zamířil za zdravotníky Fakultní nemocnice Plzeň-Bory.

Sport Invest

„Sport je fenomén, který naší společnosti musí pomáhat. Když jsem viděl, jak k tomu kluci přistoupili v kabině, tak jsem hrozně rád, že se ta akce stala a že jsme mohli pomoct," doplnil Pešán.

Vedle liberecké a plzeňské nemocnice Škoda Auto jako dlouhodobý partner národního týmu podpořila i zdravotníky v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici v Olomouci, Fakultní nemocnici Motol, Oblastní nemocnici Mladá Boleslav a Fakultní nemocnici u svaté Anny Brno.

„Všem zdravotníkům bych vzkázal, že oni jsou ti opravdoví hrdinové a reprezentanti naší země, protože zachraňují životy. My se jen snažíme vyhrát hokejový zápas. U nich jednoznačně palec nahoru," řekl Pešán.

Sport Invest

„Je to pro ně náročné, takže: vydržet! Hlavně, ať neposlouchají lidi, kteří to berou na lehkou váhu. Těm bych vzkázal, aby se šli podívat do těch nemocnic, aby viděli, co vlastně všichni musí podstoupit, aby jen mohli začít, do čeho se musí obléknout, jak dlouho v tom pracovat, jak je to náročné. Stojíme za nimi, jen ať vydrží!" uzavírá Nedvěd.