Komplikace pro hokejový nároďák. Oslavenec dostal v Moskvě dárek, který si rozhodně nepřál

Česká hokejová reprezentace absolvovala úterní první trénink v Moskvě před turnajem Channel One Cup bez útočníka Radana Lence, který měl hraniční hodnoty testu na covid-19. Odpoledne mu bude proveden další test a podle jeho výsledku se rozhodne, jestli a případně kdy se zapojí do přípravy národního týmu na turnaj.

Sedmnáctka hráčů z extraligy nominovaná na Channel One Cup dorazila do Moskvy v pondělí, a ještě na letišti před nástupem do autobusu a odjezdem do bubliny na hotel, kde se k nim připojila i osmička krajánků z KHL, byli všichni otestováni na covid-19.

Půl hodiny před úterním dopoledním tréninkem, když už se hokejisté připravovali v kabině, přišly výsledky testů. A devětadvacetiletý Radan Lenc si jistě představoval lepší dárek ke svým dnešním jmeninám než hraniční test na covid-19...

👋🏻 Dobré ráno z Moskvy - první trénink máme úspěšně za sebou! 📸 #narodnitym pic.twitter.com/7eQGCBCcRg — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 15, 2020

„Neznamená to, že je pozitivní na covid-19, ale měl hraniční hodnoty testu. Na led ale puštěný být nemohl. Dnes ve tři hodiny odpoledne moskevského času (ve 13h SEČ) bude přetestován a uvidíme, jestli stihne večerní trénink," řekl novinářům hlavní kouč nároďáku Filip Pešán s tím, že všichni ostatní hráči měli test negativní.

Radan Lenc z Liberce.

Černý Vít, ČTK

Podobný problém řešila reprezentace i v listopadu před turnajem Karjala, kdy v Helsinkách vyšly hraniční hodnoty testu obránci Filipu Hronkovi a útočníkovi Pavlu Novákovi. Nakonec ale finská hygiena oběma hráčům start povolila.

Nyní v Moskvě chyběl trenérům na ledě kromě Lence i obránce David Sklenička, jenž ještě v pondělí hrál se svým Jokeritem Helsinky zápas KHL proti Kazani a do Moskvy dorazí až v průběhu dneška. Večerní trénink už by měl stihnout.

Češi na Channel One Cupu postupně vyzvou ve čtvrtek Finsko, o dva dny později Rusko a turnaj zakončí v neděli proti Švédsku.