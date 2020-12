Češi mají kapitána. Finy musíme udržet na uzdě, připomíná Špaček

Ve středu hráči absolvovali další trénink, další nácviky pro sehrání před prvním utkáním, ve kterém národní mužstvo nastoupí proti Finsku. „Finové tady mají mraky hráčů z KHL, ti hrají ve špičkových klubech. Proti Karjale mají určitě lepší sestavu, budou chtít udělat lepší dojem než doma. Pro nás to bude dobrá prověrka na začátek," je přesvědčený asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Češi mají co napravovat, v posledních dvou ročnících ruského turnaje skončili na posledním čtvrtém místě. Na listopadové Karjale byl český tým složen převážně z extraligových hráčů a zástupců ze severu Evropy, nyní mají navrch hokejisté z KHL a domácí soutěže.

„Myslím si, že Finové budou chtít hrát rychlý hokej jako vždycky, prosazovat se co nejrychleji do útočného pásma, bude důležitý je udržet na uzdě, minule měli výbornou přesilovku. Budeme s nimi muset dobře bruslit a neztrácet v osobních soubojích. To bude důležitý klíč do zápasu," upozorňuje Špaček.

Vše začíná od brankáře a kapitána, který tým vede. „Zítra bude začínat Dominik Furch, dvojka bude Roman Will. Máme v plánu, aby všichni gólmani odchytali jeden zápas. Kapitánem bude Andrej Nestrašil. Má asi největší zkušenosti z tohoto výběru, byl i na Karjale, ví, jak to tam probíhalo a ostatní hráči se ho mohou zeptat na maličkosti. Bude to lehčí i pro trenéry," vysvětlil Špaček.

Český tým má zatím na letošní Euro Hockey Tour šest bodů. V Helsinkách porazil Švédsko 3:1, Finsko 2:0 a prohrál s Ruskem 0:3.

Do Moskvy trenér Filip Pešán přivezl odlišný tým. „Navázali jsme na možnosti, které máme. Bylo těžký přivézt kluky z Finska a Švédska, trochu hůř se sestava dávala dohromady, ale chtěli jsme vidět kluky z KHL, kteří minule nebyli nominovaní nebo jsme se domluvili, že pojedou až na tento turnaj," řekl k sestavě Špaček.

Reprezentační debut si připíšou ve čtvrtek Dominik Lakatoš, Dominik Mašín, Pavel Pýcha, Adam Zbořil a Lukáš Jašek.