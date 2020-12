Finsko - Česko 4:3 Češi na úvod moskevského turnaje dostali tolik gólů, co za celou Karjalu dohromady

Vstup do moskevského Channel One Cupu se české hokejové reprezentaci nevydařil. Svěřenci trenéra Filipa Pešána podlehli na úvod druhého podniku seriálu Euro Hockey Tour Finům 3:4, když za prvních 34 minut utkání inkasovali tolik branek, co za celý listopadový turnaj Karjala dohromady. Góly poraženého týmu vstřelili v nároďáku debutující Jašek s Lakatošem a nejlepší střelec sezony KHL Jaškin. Druhý duel čeká Čechy v sobotu od 13:30 SEČ proti Rusku.