Češi se chystají na Rusy. O brankáři je jasno, minimálně dva debutanti. Sedlák neudrží hůl v ruce

Česká hokejová reprezentace nastoupí do sobotního utkání moskevského Channel One Cupu proti domácím Rusům s Romanem Willem v brance. Debut v národním týmu čeká 26letého libereckého obránce Ronalda Knota a o rok mladšího útočníka Jana Mandáta z Pardubic.

Roman Will se v sobotu postaví do české branky proti Rusům.

Otazník visí nad startem Willova spoluhráče z Čeljabinsku forvarda Lukáše Sedláka, který kvůli zranění ruky nedohrál čtvrteční duel s Finskem.

„Dostal jsem sekyru do ruky a oproti čtvrtku se to moc nezlepšilo. Ruku mám nateklou, bolí mě a nemůžu v ní pořádně držet hokejku," řekl Sedlák českým novinářům po pátečním týmovém tréninku, který nemohl absolvovat.

🥅 | Do branky se v zápase s Ruskem postaví Roman Will 💪#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/wzBDvM9dHL — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 18, 2020

V nemocnici se zraněním nebyl, reprezentační lékař mu nařídil klid a ruku ledovat. „Snad se to do soboty zlepší natolik, že budu moct nastoupit. Mrzí mě to, protože jsem promeškal už listopadový turnaj Karjala a o to víc jsem se těšil do Moskvy. A teď se hned v prvním zápase zraním," lituje Sedlák.

Trenéři se rozhodnou až na poslední chvíli v sobotu před zápasem, jestli do něj Sedláka nasadí. Pokud by to nebylo možné, příležitost by místo něj dostal 20letý útočník Pardubic Matěj Blümel, který by se tak stejně jako Knot s Mandátem dočkal reprezentační premiéry. Jen na střídačce nejspíš znovu zůstane zlínský zadák Daniel Gazda, jenž rovněž vyhlíží první start v nároďáku.

Dobrou zprávou je naopak zdravotní stav obránce Andreje Šustra, který stejně jako Sedlák musel proti Finům odstoupit. „Andy je v pohodě. Měl trošku potíže se zuby, ale dneska (na tréninku) byl na ledě s týmem," uklidňuje jeden z asistentů trenér Pešána Martin Straka, že dvoumetrový bek čínského Kunlunu bude proti sborné k dispozici.

Zatímco Češi na úvod Channel One Cup zapsali porážku 3:4, Rusové brali dva body za výhru 4:3 po nájezdech proti Finům.

„Bude to zápas ve velkém tempu. Rusové jsou individuálně silní na kotouči, musíme být zodpovědní do obrany a silní v osobních soubojích. Musíme zlepšit hru v pěti proti čtyřem. Finové měli ve čtvrtek šest vyloučených, my jsme toho ale nedokázali využít," poukazuje Straka na fakt, že Češi proti Suomi využili jen jednu početní převahu, navíc tu dvojnásobnou.

📸 | Dnes máme volněji, čeká nás ale trénink na hlavním ledě CSKA Areny 🏒#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/2myjwOSg8m — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 18, 2020

Na duely Rusů můžou v Moskvě v omezeném množství i fanoušci, což čeští hokejisté kvitují. Zápasy před prázdnými tribunami, kdy je slyšet každé slovo, v lásce nemají. „Nikdy bych nevěřil tomu, že řeknu, že si zápasů alespoň s nějakými diváky na stadionu musíme o to víc vážit," přiznal Roman Will.

„Bude to něco jiného a určitě se na to těšíme. Aspoň bude mít zápas nějakou atmosféru," přidává se Straka.

Souboj Rusko - Česko začíná v sobotu v 13:30 SEČ, přímým přenosem jej vysílá ČT 2. Na Sport.cz bude moci duel sledovat v podrobné online reportáži.