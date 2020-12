Radil musel odložit svatbu a televizní reportérka nemůže za ním do Moskvy

Takhle dlouhou pauzu v českém dresu neměl žádný jiný hokejista z kádru hrajícího na Channel 1 Cupu. Předchozí reprezentační akcí pro útočníka Lukáše Radila byly v únoru 2018 ZOH v Pchjongčchangu. Pak se na dvě sezony stal hráčem San Jose Sharks, v létě se ale vrátil do Spartaku Moskva a nyní i do národního týmu.

Český hokejista Lukáš Radil v akci na Channel One Cupu během utkání s Finskem.

Byla případná reprezentační pozvánka jednou z motivací, když jste opouštěl NHL?

Říkal jsem si, že bude větší šance si zahrát, přesto mám pocit, že v reprezentaci začínám zase tak nějak od nuly. Sebevědomí z klubové úrovně jsem si ale přenesl, snad se mi ho daří nějak prodat. Jedu na pozitivní vlně a každého zápasu v českém dresu si ohromně vážím.

Proč jste nejel už před měsícem na Karjalu?

Dopředu jsem se trenérovi omluvil, protože listopadová pauza byla jedinečnou šancí po hodně dlouhé době zase být pár dnů se snoubenkou Klárou, protože jinak fungujeme jen přes FaceTime.

Covidová krize vás nutí žít odloučeně, přitom s televizní reportérkou Klárou Bazalovou jste měli mít už v létě svatbu. Odložili jste ji?

Vzhledem k omezením to byla vlastně jediná možnost, přesunuli jsme ji na příští rok. Vadí mi ale, že nemůžeme být spolu a myslím, že KHL by mohla právě v tomto směru dělat o dost víc. Pro každého hokejistu je přece důležité mít zázemí a nejbližší lidi u sebe, jenže víza do Ruska bylo možné získat jen pro manželky hráčů.

Lukáš Radil míří na farmu Sharks.

Twitter

Změnilo se od vašeho předchozího působení ve Spartaku hodně věcí?

Ani moc ne, přišel jsem do známého prostředí a potkal hodně stejných lidí. Mužstvo mi přijde ale daleko lepší, zvedla se hráčská kvalita a na střídačce stojí trenér Znarok, jenž přivedl sbornou k olympijskému zlatu a v KHL patří určitě k nejlepším. Rád na hráče uplatňuje metodu cukru a biče. Za sebe přiznám, že jsem spíš na sladké...

Necítíte hořkost, že s vámi Sharks přestali počítat?

Pro mě tohle angažmá bylo splněným snem. Šel jsem tam vabank, že buď vyjde, nebo ne a nečekal bych, že odehraju 50 zápasů v NHL. Nasbíral jsem zkušenosti, viděl nejlepší hokejisty světa, jak se připravujou, ale ke konci minulé sezony jsem se už cítil takový odepsaný a dostával i signály od Sharks, že už se mnou nepočítají. Chápal jsem to, vzdali play off a začali zkoušet mladé hráče, což je logické.

Je tedy pro vás NHL už uzavřenou kapitolou?

Když vidím, jak je těžké sehnat práci v NHL i pro trochu mladší pro hráče, tak musím respektovat svůj věk a ve třiceti nevidím reálně, že by přišla nějaká druhá šance. Ty dva roky mi ale vážně daly moc, a nejen na ledě. Odhalili jsme s přítelkyní krásy Kalifornie, navštívili všechny přírodní parky kolem. Moc se nám líbilo San Francisco i tam jsme párkrát byli.