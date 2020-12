Blümel bude debutovat v reprezentaci v útoku nováčků

Čeští hokejisté nastoupí do dnešního závěrečného utkání na Channel One Cupu proti Švédsku i s útočníkem Matějem Blümelem z Pardubic, který si jako desátý hráč na moskevském turnaji odbude premiéru v národním týmu. Zařadí se do čtvrté formace s Petrem Kodýtkem a Janem Mandátem. Ti si na druhém dílu Euro Hockey Tour připsali také první reprezentační starty.