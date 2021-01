Fasel potvrdil, že IIHF jedná o přeložení MS z Běloruska. Dostane šanci Česko?

Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel pro ruskou agenturu TASS připustil, že jedná s různými národními svazy o případném převzetí běloruské části letošního mistrovství světa. O pořadatelích šampionátu, jenž má od 21. května do 6. června hostit Riga a Minsk, má rada IIHF rozhodnout ještě v lednu.

"Mluvíme se zástupci jiných federací, které by mohly organizovat mistrovství světa. Pokud padne rozhodnutí nejet do Minsku, tak okamžitě zahájíme diskuze o zemi, která by mohla Bělorusko nahradit. Ale ještě nic nebylo rozhodnuto," citovala Fasela agentura TASS.

V závěru minulého roku švýcarská média uvedla, že mezi kandidáty na převzetí běloruské části MS je i Česká republika. Zástupci Českého hokeje reagovali, že se na ně IIHF oficiálně neobrátila.

Mezinárodní federace se ocitla pod tlakem veřejného mínění i lotyšských spolupořadatelů kvůli napjaté politické situaci v Bělorusku po kontroverzním srpnovém znovuzvolení prezidenta Alexandra Lukašenka, jež vyvolalo masové protesty. Panují také obavy ze zvládání koronavirové situace v zemi.

Fasel měl před měsícem odletět do Minsku jednat o osudu MS s Lukašenkem, ale měl pozitivní test na koronavirus a cestu musel na poslední chvíli zrušit.

O zorganizování části šampionátu se už v listopadu ucházelo Rusko, ale jeho prosincovým dvouletým vyloučením z vrcholných sportovních akcí za doping tato možnost padla.