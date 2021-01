Česko jako náhrada za Bělorusko? Král si letos pořádání hokejového MS nedokáže představit

Už koncem ledna by mělo být jasné, jestli se příští hokejové mistrovství světa uskuteční v květnu a červnu v Minsku a Rize, jak bylo původně naplánováno, nebo Mezinárodní hokejová federace (IIHF) kvůli napjaté politické situaci v Bělorusku sebere tamější metropoli pořadatelství. Pokud tak učiní, je podle švýcarského serveru watson.ch jednou z možností, že by náhradním řešením byla Praha. Představitelé Českého hokeje si ale takovou variantu nedokážou představit.

Prezident IIHF René Fasel v tomto týdnu pro ruskou agenturu TASS přiznal, že jedná s různými národními svazy o případném převzetí běloruské části letošního MS. Česká strana ale odmítá, že by ji kdokoliv s tímto návrhem oficiálně oslovil.

„Zaprvé nikdo o změně pořadatelství šampionátu zatím nerozhodl. Zadruhé jsme s nabídkou pořádat příští mistrovství světa nebyli oficiálně nikým z IIHF kontaktováni," řekl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Pokud by nabídka přišla, zabýval by se jí výkonný výbor tuzemského hokejového svazu. A není příliš reálné, že by dal takové možnosti zelenou.

Česká republika bude pořádat MS v roce 2024, tedy devět let poté, co šampionát konaný v Praze a Ostravě vytvořil celkový rekord v návštěvnosti. Kdyby svaz kývnul na spolupořádání i letošního MS, finančně by na tom kvůli covidové situaci nic nezískal.

„Rozhodující by (při rozhodování výkonného výboru Českého hokeje) bylo hledisko finanční, protože pořádání šampionátu je spojeno s velkými náklady. Vzhledem k tomu, že šampionát by se s největší pravděpodobností musel konat bez diváků, nebo v omezeném počtu, nebyl by pro pořadatele k dispozici vlastně jediný zdroj příjmů. Bez nějaké kompenzace ze strany IIHF by to vůbec nebylo myslitelné," připomíná Zikmund.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Sport.cz

„A i (prezident svazu) Tomáš Král vyjádřil své osobní stanovisko, že si v tuto chvíli nedovede představit, že bychom šampionát pořádali," dodal tiskový mluvčí.

Vypadá tedy dost reálně, že IIHF bude muset v případě odebrání turnaje Bělorusku hledat jinou alternativu než Českou republiku.