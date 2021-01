Krize českého hokeje? Zeštíhlení soutěží je nutností

Po nevydařeném vystoupení na MS hráčů do 20 let si Pešán za svaz tak trochu umyl ruce nad žalostnou situací, čímž vyvolal pořádné pozdvižení. „Přijde mi neuvěřitelné, co si dovolil," zlobí se trenér Alois Hadamczik, jenž je podepsán pod ziskem poslední medaile české dvacítky ze šampionátu. Jenže to se stalo před šestnácti lety.

Mezera se zvětšuje

„Od té doby se pořád jen zvětšuje mezera mezi námi a špičkou této věkové kategorie. Hokejový svět je bohužel někde jinde, ale naše pojetí, jak to dělat, je pořád stejné. Především nám chybí konkurenční prostředí," tvrdí olympijský vítěz Jan Čaloun, který působí v Ústí nad Labem právě u mládeže.

„V řadě klubů není všechno ideální a byl bych blázen, kdybych tvrdil, že ano, ale za Plzeň říkám, že se snažíme dělat maximum možného. Jenže všichni, včetně těch, kteří mládeži obětují svůj veškerý volný čas, teď máme od Pešána nálepku, vůči které se musím důrazně ohradit," říká sportovní manažer Škody a trojnásobný mistr světa Tomáš Vlasák.

Byl to bohužel skutečně výkonný výbor hokejového svazu, kdo nesystematickými kroky zlikvidoval konkurenční prostředí. „Struktura soutěží mládeže není v Česku taková, jakou by potřeboval hokej, ale vždycky se dělá tak, jak to někomu na svazu právě vyhovuje. Takže ligy nesmyslně bobtnají a k vidění jsou sotva průměrné zápasy. V takovém prostředí nemůžou mladí kluci vyrůstat. Chybí kvalita a potřebná úroveň hry," říká bývalý útočník a držitel zlata z MS 1985 Jiří Hrdina, skaut Dallasu.

Osobnosti nerostou

„Když je soutěž nesestupová a na hráče v sestavě se nikdo netlačí, nebudou se ani zlepšovat. Předvádějí na ledě jen to, co jim stačí, a my si to už musíme přiznat, že nevychováváme osobnosti a rozdílové hráče," má jasno bývalý reprezentační kouč Vladimír Vůjtek.

„Zaostáváme v individuálních dovednostech, nestíháme v rychlosti správně realizovat hokejové věci, zatímco soupeři si vytvoří tlakem do brány, šikovností i důrazem před brankou daleko lepší situace. Pak se ale nelze divit, že máme takový problém dát gól," tvrdí Čaloun.

Jan Myšák (19), Martin Lang (10), Martin Haš (7) a Michal Teplý (11) se radují po jedné z branek proti Rakousku.

Jason Franson, ČTK/AP

Pešán sice připouští, že dvacet mužstev v extralize juniorů, a dokonce třicet ve vrcholné soutěži dorostu je neúnosně moc, ale doslova se vymlouvá na covid, že sportovní cestou nešlo zajistit nový formát mládežnických lig. Přitom když výkonný výbor předloni v létě vyřazoval z nejvyšší juniorské soutěže Vsetín, Havířov, Přerov, rozhodně nešlo o odraz nějakého dění na ledě, ale zákulisní tahy kolem akademií a Pešán už tehdy seděl na svazové židli.

Potlačená soutěživost

Nebylo divu, že se moravské kluby bránily právní cestou, předběžné opatření soudu zabránilo odehrát extraligu juniorů v sezoně 2019/2020. „Zmatky panují už dlouho, což nutí rodiče, kteří to se svými dětmi myslí vážně, aby je víceméně posílali do zahraničí. Jasně, za kluby a trenéry jde to, že mladí nejsou dostatečně připravení. Jenže to ani být nemůžou, když k tomu nejsou nuceni základními prvky soutěživosti," říká trenér slávistického dorostu Milan Antoš.

Pešán slibuje brzy předložit nutnou redukci počtu účastníků v soutěžích. „Navrhnu model zeštíhlení mládežnických soutěží vždycky o šest týmů i přezkoumání statusu a diferenciaci podpory akademií podle výsledků," poznamenává. „Mění i filozofii výchovy v nejnižších věkových kategoriích. Snad takové zásadní úpravy nebudou na rozdíl od minulosti a priori odmítány těmi, koho se případně dotknou," podporuje ho šéf Českého hokeje Tomáš Král.

Změny. A rychle

Místo líbivých slov už ale skutečně musí dojít k činům, které povedou k razantní změně. „Pořád chceme všechny hráče vychovávat stejně, deset let tu zkoušíme děti napasovat do nějaké šablony, až nakonec zjistíme, že se nikam nevešly. Jenže na svazu pořád sedí lidi, kteří nikdy nepřiznají, že by dělali něco špatně," upozorňuje Antoš a kritizuje i juniorské akademie, kterých už je v Česku sedmnáct.

Americká radost na pozadí české beznaděje.

JASON FRANSON, ČTK/AP

Ani podle Hadamczika neplní funkci, za účelový považuje i projekt Dukla v prvoligových Litoměřicích. „Hokejové prostředí v Česku potřebuje vyčistit, jenže musíme s tím hnout nějak jinak, než že se vrcholný funkcionář jako nějaký Bůh vymezí proti trenérům v klubech," poznamenal Vlasák, podle něhož Pešán nedělá kroky potřebné k obrodě českého hokeje.

„Akorát všechny nakope a řekne jim, že to dělají blbě," souhlasí Antoš a nechápe, proč se předseda komise mládeže i šéftrenér svazu, který zastřešuje kluby, takhle alibisticky zbavuje odpovědnosti. „Nemáme výsledky, jenže arogance moci svazu se stále zvětšuje. Absolutně se nepřipouští oponentura, pracuje se nekoncepčně a Pešánova sebejistota je strašná," nebral si servítky Hadamczik.