Varaďa nevěří Pešánovi, že mu jde o cílenou diskusi. Bříza mluví o zraněném egu a hledání Mesiáše

„Nezvládáme přechod od žákovského do dorosteneckého věku, protože tady chybí provázanost hokeje se školami. Navíc předimenzovaný systém soutěží ničí konkurenční prostředí," míní držitel zlatých medailí z MS dospělých i hráčů do 20 let Radim Vrbata, jenž má bohaté hráčské zkušenosti z NHL.

„Švédové a Finové udělají ten výkonnostní skok právě v rozpětí věku patnáct až devatenáct let, tam my jim už nestačíme. Je nutné začít přemýšlet jinak, ochraňme děti od lovu bohatých klubů do šesté třídy," uvažuje Vrbata.

„Do té doby je to skutečně jen o radosti ze hry, pak ale musí přijít nárůst individuálních dovedností, zvýšit se intenzita tréninku a přístup, v tom všem bolestně zaostáváme," říká Václav Varaďa, někdejší trenér dvacítky a současný kouč Třince.

Nízká pracovní morálka? To bylo ujetý, říká Zábranský

„Systém nechme děti, ať si hrají, funguje jen v tom nejnižším věku, pak už ale ztrácí smysl. Jenže my spíš hledáme, jak něco obejít a chybí nám ochota pojmenovat věci, které děláme špatně. A jak šéftrenér a muž mnoha svazových funkcí Filip Pešán říkal, že je nízká pracovní morálka v klubech, to bylo dost ujetý," uvažuje trenér a majitel Libor Zábranský.

„Taky mi vadí že Filip nás lidi z klubů hází všechny do jednoho pytle, dotklo se nás to. Minimálně za Třinec se snažíme dělat svou práci, jak nejlépe umíme," říká Václav Varaďa, někdejší trenér dvacítky a současný kouč Třince.

„Taky jsem nepochopil, proč ten výrok šéftrenér takhle zazněl," divil se i Vrbata. „Za mě jde od Filipa o zbytečné střílení od boku. Upřímně, nevěřím záměru vyvolat cílenou diskusi. Spíš si myslím, že takovými výroky jen snižujeme důvěru všech lidí kolem hokeje, že je v Česku to vhodné prostředí pro růst hráčů," naznačuje Vrbata.

Pešán se ale ohrazuje, že tímto se celá debata dostává jen do roviny osobního napadání. „Snažím se jen o střet myšlenek a chci rozpoutat cílenou diskusi. Trvám ale na tom, že pracovní morálka v některých klubech je nízká, schází mi tam hlavně zarputilost a jako svaz musíme být tvrdší při kontrole," reaguje.

Spor neřešíme, brání se Pešán

„Nechci se ale před televizními kamerami pouštět do bulvárních témat, abych tady kluby dělil na dobré a špatně. Musí ve všech směrech přidat. Jenže už i názvem televizní debaty Spor o český hokej jsme trochu manipulováni do situace, že tady řešíme nějaký spor, ale já ten pocit nemám," brání se Pešán.

„Já to vidím jinak. Děláme hokej pro všechny, jenže nevyrůstají nám tady rozdíloví hráči. Systém soutěží úplně nesmyslně nabobtnal a máme ho nastavený tak, že absolutně schází konkurenční prostředí," říká na rovinu Vrbata. „Chybí tak i konfrontace hráčů navzájem, že nic nesmí ošidit, která je typická pro mládež ve Švédsku i Finsku," tvrdí viceprezident svazu a český člen Rady IIHF Petr Bříza.

Aktuálně figuruje 19 klubů v juniorské extralize a dokonce 30 mužstev v dorostenecké soutěži. „Třeba o zúžení mládežnických soutěží, po kterém se volá, jsme na svazu už rozhodli v prosinci 2019," tvrdí Pešán. „Jenže doteď se nic z toho nerealizovalo a teď je tam příslib od sezony 2022/23, tím se zase ztratily další tři roky," namítá Varaďa.

Každou chvíli měníme názor, smutní Bříza

Slibována je redukce na 14 juniorských a 24 dorosteneckých. „Veliký problém je, že uvnitř českého hokeje spolu těžko komunikujeme, a když už něco domluvíme, každou chvíli měníme názor a děláme to tak, jak to zrovna někomu vyhovuje," posteskne si Bříza.

Uvnitř českého hokeje není žádná alternativa, od nástupu Tomáše Krále do čela svazu v roce 2008 se jde stejným směrem. „Hlavně musíme změnit protekční a elitářské prostředí, které stále víc ovládá český hokej v zákulisí a dostává se i na led," říká litvínovský trenér Václav Sýkora.

„Vždycky po šampionátu dvacítek přijde období, kdy se rozpoutají mediální bouře a kritika, jak se všechno dělá špatně. Tady taky ale víc řešíme zraněná ega, než bychom hledali věci, které by českému hokeji skutečně pomohly. Musíme ale přestat hledat mesiáše, ta změna nemůže být záležitostí jednoho člověka," zalituje Bříza.

„Kdo chce jít s kůží na trh, klidně může. Pořád si myslím, že by alespoň se mohly hnout ledy a potřebujeme táhnout jedním směrem," namítá Pešán.