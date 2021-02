S povolávacím rozkazem nepočítal. Všechno je ale jinak a český útočník je nejstarším v reprezentaci

„Upřímně jsem s nároďákem už moc nepočítal. Jsem rád, že tady můžu být, byli jsme v kontaktu s Filipem (Pešán), něco jsme si řekli, za jakých okolností by to mohlo dopadnout. Vždycky jsem říkal, když budu zdravý a neublíží to Liberci, přijedu," objasnil svůj návrat forvard při online tiskové konferenci z Malmö.

Birner hraje třetí rok za liberecké Tygry, národní dres oblekl na olympiádě i na světových šampionátech. V současném reprezentačním výběru bude patřit k nejzkušenějším, odehrál už 63 zápasů, v nominaci nemá nikdo více startů za národní tým.

„Už si ani nepamatuju, kdo byl na mé poslední akci. Když jsem tu byl naposled, nepatřil jsem k nejstarším, teď jsem nejstarší, to je asi pro mě největší rozdíl. Ale nic to neznamená, je to jen číslo. Jsem rád, že můžu být mezi mladými kluky a můžu se cítit mladší, je to motivace. I to mě nutí přepnout na vyšší rychlostní level," je v klidu nejproduktivnější liberecký hráč.

I když mu za necelý měsíc bude pětatřicet let, tento fakt neřeší. Profesionálem je už řadu let. „V mém věku je důležité, abych se cítil komfortně na ledě i mimo něj. Snažím se průběžně starat o své tělo, nemám žádné věci, které by mě teď limitovaly. Únava tam je, ale s rozpisem, který má extraliga, je výhoda, že můžu hrát, úplně z toho nevypadnu, i když potom tempo zápasů bude celkem vražedný. Ale kvůli tomu se hokej hraje, na tohle v létě trénujeme, abychom byli nachystaní, dívám se na to pozitivně," je Birner flegmatikem.

Vzhledem k jeho zkušenostem by měl být tahounem týmu, rodák z Litoměřic se tomuto nebrání. Navíc nejde o nic nového.

🏒| První trénink v Malmö Areně máme za sebou, zatím ale bez hráčů, kteří dorazili z Finska a čekali na výsledky testů. Večer už jdeme na led kompletní 💪#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/8B2cKNrbp1 — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 9, 2021

„Pro mě se nic nemění proti roli v Liberci, tohle přichází věkem, každý získává pozici věkem. Je tady ale více kvalitních hráčů. Asi se bude ode mě čekat, abych něco řekl v šatně, ale každý ví, jaká je jeho role v týmu. Chceme turnaj vyhrát, tohle je náš cíl," stanovil ideální plán Birner. Vyhrát Švédské hry a přivézt první místo domů z turnaje Euro Hockey Tour.

Právě při evropské tour trenéři zkouší možné adepty pro mistrovství světa, které začne tento rok 21. května a končí 6. června. Vidí Birner šanci i pro své povolání? „Takhle daleko ještě nepřemýšlím, letos nebyla Liga mistrů, neměl jsem možnost se poměřit na mezinárodním poli. Teď se těším, chci vidět, jestli na to mám. O mistrovství světa vůbec nepřemýšlím. Teď jsem tady a odvedu maximum. Co bude potom, bude potom," smetl Birner toto téma ze stolu.

✅ | Všichni hráči i realizační tým prošli úspěšně testy a můžou zasáhnout do Beijer Hockey Games 😷#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/kzszM7mnCI — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 9, 2021

Teď má s národním mužstvem tři utkání na Švédských hrách. Téměř týden v bublině, protože jinak nelze v současné situaci pořádat velké akce kvůli nemoci covid-19.

„Tohle je pro všechny týmy stejný. Nevidím v tom nic hrozného, jsme tu na šest, sedm dní. V NHL byli hráči zavření asi dva a půl měsíce a zvládli to. S dnešní technologií to je v pohodě, zavoláme domů, promluvíme s rodinami a dny budou utíkat docela rychle. V tomhle nevidím žádný velký problém," je v klidu ostřílený reprezentant.