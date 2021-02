Jako den a noc! Koblížek si užívá, že v reprezentaci odloží ve Finsku povinnou ochranu před covidem

Je to rozdíl, ale museli jsme si na to zvyknout. Takové pravidlo je ale ve Finsku stejné pro všechny, takže to musíme respektovat. Když si budete říkat, že v tomhle speciálním plexiskle nemůžete hrát, bude vám to překážet. Pokud se ale od toho oprostíte a řeknete si, že je to v pohodě, ono to půjde. Samozřejmě to není nic příjemného, ale jde o to, jak si to kdo nastaví (v hlavě). Kolikrát blbě vidíte úhly, ale musíte si zvyknout. Myslím, že to budeme muset nosit už do konce sezony.