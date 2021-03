Reprezentace za týden zahájí přípravu na MS, České hry se uskuteční v Praze

V Holešovicích hlavní trenér národního týmu Filip Pešán se svými asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem uspořádají tři srazy - od úterý 30. března do čtvrtka 1. dubna, od pondělí 5. do čtvrtka 8. dubna a od pondělí 12. do čtvrtka 15. dubna 2021.

Zezačátku budou na ledě trénovat především hráči, kterým již skončila klubová sezona v extralize a KHL. Základní část v nejvyšších ligách ve Finsku a Švýcarsku vyvrcholí až v dubnu, ve Švédsku poslední březnový den.

V rámci přípravy na MS má reprezentace naplánována dvojutkání s Rakouskem (22. dubna ve Vídni a 24. dubna v Jindřichově Hradci), Německem (29. dubna a 1. května v Norimberku) a Slovenskem (6. a 7. května 2021 v Praze). V české metropoli pak následně proběhnou i České hokejové hry za účasti mužstev Česka, Finska, Ruska a Švédska.

Mezinárodní hokejová federace IIHF zatím povinná protiepidemická opatření před mistrovstvím světa nezveřejnila, je však pravděpodobné, že České hokejové hry se skuteční od středy 12. do soboty 15. května 2021 v režimu tzv. bubliny a že zúčastněná mužstva odcestují po jejich skončení z Prahy přímo do dějiště šampionátu.

Ten odstartuje 21. května a Češi se v základní skupině A postupně utkají s Ruskem, Švýcarskem, Běloruskem, Švédskem, Velkou Británií, Dánskem a Slovenskem.