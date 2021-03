První změna v reprezentaci. Bek Komety dostal povolávací rozkaz do Toronta

Jednadvacetiletý Král, jehož si Toronto vybralo v pátém kole draftu NHL v roce 2018, podepsal přesně před rokem s Maple Leafs tříletou nováčkovskou smlouvu. V aktuální sezoně měl působit na farmě v Torontu Marlies, i kvůli pandemii covidu jej ale Toronto na začátku ročníku uvolnilo zpátky do České republiky.

Sezonu tak rozehrál v prvoligovém Přerově, brzy se ale přesunul do mateřské Komety. V jejím dresu účastník jednoho MS do 18 let a dvou juniorských šampionátů zapsal v základní části šest gólů a 15 asistencí ve 48 zápasech. V devíti duelech play off přidal branku a pět asistencí. Nyní jej Toronto povolalo zpátky na svou farmu.

O tři roky starší Sklenička odehrál poslední dvě sezony v Kontinentální lize za Jokerit Helsinky, se kterým má účastník MS 2018 a 2019 kontrakt i pro příští ročník.

Na prvním přípravném kempu reprezentace před MS, který potrvá do čtvrtka 1. dubna, má Pešán k dispozici 23 hráčů - 19 z extraligy a čtyři krajánky Willa, Mozíka, Šustra a Skleničku z KHL. Žádný start za reprezentaci na svém kontě z pozvaných hráčů nemají brankáři Frodl s Kloučkem, obránci Budík, Šalda, Ščotka, Zábranský a útočníci Černoch, Hladonik, Horký, Plášek, Pour a Zachar.

Po prvním srazu, který skončí ve čtvrtek 1. dubna, absolvuje národní tým v Holešovicích ještě další dva – od pondělí 5. do čtvrtka 8. dubna a od pondělí 12. do čtvrtka 15. dubna 2021.

Nominace hokejové reprezentace na první sraz před MS: Brankáři: Dominik Frodl (Plzeň) Milan Klouček (Pardubice) Roman Will (Čeljabinsk/KHL) Obránci: Vojtěch Budík (Plzeň) Daniel Gazda (Zlín) David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL) Vojtěch Mozík (Kunlun/KHL) Radim Šalda (Hradec Králové) Jan Ščotka (Litvínov) Andrej Šustr (Kunlun/KHL) Libor Zábranský (Karlovy Vary) Útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary) Matěj Blümel (Pardubice) Jiří Černoch (Karlovy Vary) Jan Dufek (Zlín) Jakub Flek (Karlovy Vary) Jan Hladonik (Karlovy Vary) Luboš Horký (Pardubice) Petr Kodýtek (Plzeň) Karel Plášek (Kometa Brno) Jakub Pour (Plzeň) Filip Suchý (Plzeň) Marek Zachar (Hradec Králové)

V rámci přípravy na MS má reprezentace naplánována dvojutkání s Rakouskem (22. dubna ve Vídni a 24. dubna v Jindřichově Hradci), Německem (29. dubna a 1. května v Norimberku) a Slovenskem (6. a 7. května 2021 v Praze). V české metropoli pak následně proběhnou i České hokejové hry za účasti mužstev Česka, Finska, Ruska a Švédska.

MS v Rize odstartuje 21. května a Češi se v základní skupině A postupně utkají s Ruskem, Švýcarskem, Běloruskem, Švédskem, Velkou Británií, Dánskem a Slovenskem.

