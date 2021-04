Týden doma, pak zpět do Moskvy na tréninky. Teď Hanzl zabojuje o MS

Armáda ostříleného trenéra Znaroka s česko-slovenským kvartetem Hanzl, Radil, Hudáček, Bakoš obtížně hledala recept na obranu rivala, trefila se pouze dvakrát a proti nejlepšímu mužstvu Západní konference neuhrála ani jeden zápas.

„Po skončení série nás rozpustili a dali nám deset dnů volna, takže jsem asi na týden letěl domů. Ale vzhledem ke karanténě jsem akorát seděl doma na gauči," vykládal 32letý útočník. Do ruské metropole ale poté zamířil znovu. „Bohužel jsme se tam museli vracet ještě na trénování, takže jsem tam na týden ještě letěl. Ale šlo víceméně jenom o zabití času. Po sezoně se tam už moc netrénuje, takže spíš, abychom vykázali nějakou činnost," líčí Hanzl.

Příprava na ledě mu však vzhledem k reprezentaci přišla vhod. Udržoval se v zápřahu. „Úplně jsem z toho nevypadl," pokyvuje muž, jenž záhy obdržel pozvánku na kemp národního mužstva a Moskvu tedy po týdnu definitivně opustil. Jestli se do Ledového paláce v létě vrátí, není vůbec jisté. Ve Spartaku mu vypršel kontrakt.

„Nevím, jak to tam bude vypadat. Vyměnilo se vedení, trenéři tam nejsou. Čekám, jestli přijde nějaká nabídka od něj, nebo případně odjinud," říká odchovanec Litvínova, který před šesti lety pomohl Vervě k historickému titulu.

V KHL by ovšem rád působil i nadále. „Pokud by byl zájem, určitě bych ji upřednostňoval," tvrdí Hanzl, jenž zabojuje o svůj druhý start na MS. Ten premiérový přišel před čtyřmi lety v Paříži, předloni v Bratislavě vyčkával v dějišti turnaje na šanci, na soupisku se ale nakonec nevešel.

S tradičně dlouhou přípravou před vrcholem reprezentační sezony si však hlavu neláme. Je už zvyklý. „Tím, že jsem vždycky vypadl v prvním kole, tak vím, do čeho jdu. V kempech jsem většinou vždycky od začátku, takže jsem na to psychicky připravenej. Vím, že to je dlouhý a náročný. Čtrnáct dnů do prvního přípravného zápasu, skoro dva měsíce do MS.... Pro nás, co vypadneme brzy, to není nic příjemného. Ale takový je holt systém a takhle to je nastavený," dodává Hanzl.