Přítelkyně je ráda, že se mě na chvíli zbaví, vtipkuje Frodl. Na dres zkusí přidat šmouhy

Hodně vám zvedla pozvánka náladu?

Určitě. Samozřejmě radši bych ještě teď hrál v extralize o titul, ale když pro nás play off bohužel takhle dopadlo, byl jsem moc šťastnej, že se mi z reprezentace ozvali a můžu tady být. Přijeli nejlepší kluci z extraligy, dorazili už i hráči z KHL, takže mě to taky může posunout a zkušenost pomoct do dalších sezon.

Nosíte v hlavě, že byste mohl jet na světový šampionát jako brankářská trojka?

Popravdě nad tím takhle nepřemýšlím. Je to klišé, ale chtěl bych se tady prostě udržet co nejdýl, jít týden od týdnu. Člověk nikdy neví, co přijde... Ale že bych přemýšlel nad MS, to určitě ne.

Lákavá je jistě vidina zachytat si v nejcennějším dresu v některém z přípravných duelů, které přijdou na řadu od 25. dubna...

Jasně, jak říkám, chci jít teď krůček po krůčku. Určitě je to cíl, k němuž se upínám a byl bych strašně rád, kdybych alespoň dva týdny ještě vydržel a třeba bych dostal v brance i příležitost.

Brankář Dominik Frodl na tréninku české hokejové reprezentace.

Český hokej, Jan Beneš

Jaký to byl pocit, když jste poprvé rozrazil dveře kabiny národního mužstva?

Já už byl loni dvakrát náhradník, takže jsem to mohl okusit, než kluci odjeli třeba do Ruska nebo Švédska. Samozřejmě tohle je sen, doma mám už dres, ale chtěl bych na něm přidat i nějaký šmouhy od puku. Rád bych, kdyby se to podařilo.

Jak na pozvánku do reprezentačního kempu reagovala rodina a přítelkyně?

Byli rádi, jsou to ti nejbližší, co vás podporují. Rodiče se mnou žijí hokejem od tří let. Přítelkyně byla taky ráda. Studuje farmacii, finišuje, má před státnicemi a musí se učit. Takže je asi ráda, že teď budu nějakou dobu na kempu a že se mě na chvíli zbaví. (úsměv)

Rychlé vyřazení v play off s Hanáky vás už přebolelo?

Je to už lepší, ale někde vzadu to ve mně pořád ještě je... Když se teď vždycky kouknu na hokej v televizi, tak to štve.

Když se za sérií ohlédnete zpětně, proč nastal tak brzký konec?

Těžká otázka... Člověk nad tím moc nepřemýšlel, nemá cenu se v tom asi babrat. Prostě jsme to nezvládli a Olomouc zaslouženě postoupila.

Jakub Navrátil z Olomouce překonává brankáře Plzně Dominika Frodla.

Luděk Peřina, ČTK

Jste spokojený se sezonou po individuální stránce?

Říká se, že sezonu dělá play off. Měl jsem dobrej začátek, střední část sezony nebyla ode mě ideální a konec byl zase dobrej. Podobné byly i týmové výkony. Začátek za naší strany dobrej, střed nic moc a konec dobrý. Skončili jsme v základní části pátí a udělali plno bodů, což byl dobrej úspěch. Bohužel play off to celý zhatilo a sezona pak z tohoto pohledu vypadá strašně.

S Plzně po třech letech odcházíte, jaké bylo v klubu loučení?

Nebylo tajemství, že jdu pryč. Dali jsme si s klukama nějaký pivo. Jsem rád, že je tady na tomhle kempu i hodně kluků z Plzně, takže se můžeme vidět a dál ještě pokecat. Ale s ostatníma klukama, trenéry a všemi lidmi v Plzni jsem se určitě rozloučil. Já tam furt ještě jezdím, pořád ve městě bydlím, takže jsem s některými plzeňskými hráči stále v kontaktu.

Angažmá měníte v rámci extraligy. Stěhování z Plzně vás asi nemine...

Přijde na řadu asi v květnu.

Probíral jste reprezentační kemp s trenérem plzeňských brankářů Rudolfem Pejcharem?

Ano, zrovna ve středu mi psal, takže jsme spolu něco prohodili. Když jsem se dozvěděl, že pojedu na reprezentační sraz, byl se mnou v Plzni na ledě.

Radil vám, co dělat jinak na mezinárodní scéně?

Ne, přál mi hodně štěstí a říkal, ať makám. Že nikdy nevíte v týhle době, co se může stát.

Dominik Frodl na tréninku české hokejové reprezentace s koučem brankářů Zdeňkem Orctem.

Český hokej, Jan Beneš

Spolupracoval jste s ním tři roky. Zůstanete spolu dál v kontaktu, i když z Plzně odcházíte?

Rozhodně ano! Náš vztah neskončí tím, že jdu z Plzně pryč. Rád mu napíšu nebo on mně, v kontaktu jsme a budeme ho udržovat i nadále. Přátelství bude přetrvávat, měli jsme spolu plno srandiček. Komunikovat budeme spolu přes WhatsApp asi často.

Dojde i na mentoring?

Budu už v jiném klubu, Pechta teď bude taky trenér jiného týmu, takže samozřejmě hranice asi budou. Ale kdybych mu napsal, zavolal a požádal o nějakou radu, určitě mi pomůže. Není povahově typ, že když jsem tam byl tři roky, teď jsem v Plzni skončil, tak mi už nic dalšího radit nebude. Udělá mu velkou radost, když budu pokračovat v dobrých výkonech, který jsem podával doposud v extralize. Bude mi fandit.