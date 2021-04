Pešán přivítá dvě posily, z KHL se ale pro MS valí vlna omluvenek. Ve hře jen Hrubec

Jakub Galvas se Šimonem Stránským tak jsou desátým a jedenáctým krajánkem v současném výběru. Zbylými devíti jsou borci z KHL. Z této soutěže už však Pešán povolá jen brankáře Šimona Hrubce, až mu skončí klubová sezona v Omsku. Avangard ve čtvrtek čeká rozhodující sedmý semifinálový duel na ledě Kazaně.

V úvahu pro národní tým ještě z KHL přicházeli brankář Furch, obránci Jeřábek s Krejčíkem a útočníci Hyka a Sedlák. „Se všemi těmito kluky jsme mluvili a nikdo z nich se do přípravy na mistrovství nezapojí. V drtivé většině jde o zdravotní důvody," řekl Pešán.

Tomáš Hyka na letošním MS startovat nebude.

Vlastimil Vacek, Právo

„Například Kuba Jeřábek jde na operaci s ramenem, Jirka Sekáč zase s kotníkem, zdravotní důvody nepustí ani Hyku. Kluci jsou po těžkém roce zdemolovaní," vysvětlil Pešán a potvrdil informaci z minulého týdne, že zranění nepustí na šampionát do Rigy ani nejlepšího střelce této sezony KHL Dmitrije Jaškina.

Potvrzeno, Dmitrije Jaškina zdravotní problémy nepustí na MS v Rize.

Vlastimil Vacek, Právo

„Hráčům, speciálně těm z KHL, se vůbec nedivím. Bez svých partnerek a častokrát i bez dětí trávili v bublině celý rok a teď by měli nastoupit do další těžké bitvy o sestavu a do další bubliny na mistrovství. Krátce po skončení šampionátu už zase ruským týmům začínají kempy před novou sezonou. Oceňuju naopak ty kluky, kteří se boje o mistrovství světa zúčastní. Chtěl bych jim poděkovat, že obětují svůj čas s rodinami," prohlásil šéf střídačky národního týmu.

V průběhu příštího týdne, který bude již čtvrtým v přípravě na MS, se k mužstvu připojí i poražení semifinalisté extraligového play off. „Bude záležet na tom, kdo vypadne. Není to z každého týmu stejný počet hráčů. Bude záležet i na zdravotním stavu a chuti každého z hráčů. Nikoho jsem během vypjatých bojů play off neotravoval, že bych se předběžně domlouval. Budeme to řešit až po dnešních zápasech," má v plánu Pešán.

Aktuální kádr hokejové reprezentace v přípravě na MS: Brankáři: Dominik Frodl (Plzeň) Milan Klouček (Pardubice) Roman Will (Čeljabinsk/KHL) Obránci: Vojtěch Budík (Plzeň) Daniel Gazda (Zlín) David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL) Vojtěch Mozík (Kunlun/KHL) Radim Šalda (Hradec Králové) Jan Ščotka (Litvínov) Andrej Šustr (Kunlun/KHL) Libor Zábranský (Karlovy Vary) Michal Jordán (Chabarovsk/KHL) Dominik Mašín (Chabarovsk/KHL) Jakub Galvas (Jukurit/Fin.) Útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary) Matěj Blümel (Pardubice) Jiří Černoch (Karlovy Vary) Jan Dufek (Zlín) Jakub Flek (Karlovy Vary) Jan Hladonik (Karlovy Vary) Luboš Horký (Pardubice) Petr Kodýtek (Plzeň) Karel Plášek (Kometa Brno) Jakub Pour (Plzeň) Filip Suchý (Plzeň) Marek Zachar (Hradec Králové) Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL) Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL) Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL) Tomáš Zohorna (Pardubice) Šimon Stránský (Jukurit/Fin.)

Zatím z kádru nikoho nevyřadil, v týmu tak v příštím týdnu bude mít tři gólmany a 28 hráčů do pole. „Kluci odvádějí velmi dobrou práci, takže zatím nevidíme žádný důvod někoho vyřazovat," míní Pešán a už spřádá plány, jak rozdělit zátěž mezi hráče v zápasech s Rakouskem (ve čtvrtek 22. dubna ve Vídni a o dva dny později v Jindřichově Hradci).

„Někteří kluci odehrají oba zápasy, někteří jen jeden. Možná trošku pošetříme kluky z KHL, kteří by zasáhli jen do jednoho utkání a nechají mladším víc času se ukázat. Bude to pro ně i taková odměna, jak tady poslední týdny pracují," uzavírá Pešán.