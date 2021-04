Zhmotní se jim sen? Dva Berani se bijí o Rigu

Soustředění, které se v pondělí přesune do Jindřichova Hradce, si přitom oba moc užívají. „Jenom přítelkyně asi není úplně šťastná, že jsem byl teď v Praze. Ale ohromně mě podporuje, dovolenou jí snad vynahradím někdy jindy," usmívá se Gazda. „Je to parádní zpestření docela divoké a nepovedené sezony. Vážím si, že tady můžu být," přitakal Dufek, jenž v minulém ročníku rozepsal krásný příběh, když z prvoligového Přerova pronikl až do reprezentace a zahrál si na Švédských hrách.

Letos však Berani tápali a ani on nezářil. Po loňských 15 gólech dal jen dva. I proto ho pozvánka zaskočila. „Rozhodně nemohu říct, že bych s tím počítal. Příjemné překvapení," líčí čtyřiadvacetiletý forvard. Hokej si pořádně zahrál až po Vánocích. Nejvyšší soutěž se kvůli koronaviru brzy přerušila a hned po jejím restartu utrpěl zranění proti Spartě. „Při souboji jsem nešťastně dopadl zápěstím na led a následující den už jsem s ním nemohl vůbec hýbat," vzpomíná na smolný moment, jenž mu vystavil skoro dvouměsíční herní stopku.

Jan Dufek před loňským turnajem Beijer Hockey Games.

Vlastimil Vacek, Právo

Příjemné časy naopak zažíval o rok mladší Gazda. V prosinci si odbyl reprezentační debut na Channel One Cupu, důvěru dostal i na únorových Švédských hrách a nyní se dokonce bije o Rigu! „Soudit sám sebe nechci. Ale z ohlasů to z mojí strany na těchhle turnajích průser nebyl. Sezona je pohádka, akorát vždycky když jsem se vrátil z nároďáku, přišlo vystřízlivění," připomněl bídné výkony Zlína, jenž v základní části skončil předposlední. Marně zápolil o delší šňůru výher a do play off se neprotlačil. Tým z Baťova města během měsíčního přerušení extraligy na rozdíl od některých jiných nevyjel na led a tréninkové manko pak v nahuštěném programu těžko doháněl.

„Dvacet dnů jsme byli fakt doma, pak začali na fotbalovém hřišti, poté šli na pět dnů na led a vyrazili hned do ostrého zápasu. Kluci měli potom různá únavová zranění, natažená třísla a další věci...," vzpomíná Gazda.

Ačkoliv se Beranům nevedlo podle představ, šikovný zadák prožil bodově nejpovedenější ročník. Nastřádal pět zásahů a dvanáct asistencí, chopil se příležitosti po odchodu lotyšského beka Freibergse. „Ralf byl top obránce, snažil jsem se využít díry, která v sestavě vznikla. I na přesilovce," pokyvuje. Sezonu tedˇ může vygradovat vysněnou účastí na MS, tak daleko ovšem nehledí. „Jdu den ode dne," tvrdí.