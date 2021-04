HOKEJ ONLINE: První prověrka před MS! Demolice pokračuje, Češi přidávají další gól

Období pouhého trénování končí, česká hokejová reprezentace jde konečně do akce. Svěřenci trenéra Filipa Pešána odehrají první z devíti přípravných zápasů před mistrovstvím světa, když v rámci Euro Hockey Challenge nastoupí ve Vídni proti domácímu Rakousku. Utkání začíná v 17:15, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Roman Will si připisuje jeden z úspěšných zákroků.

Roman Will v akci.

Do branky národního týmu se postaví Roman Will a trenéři mají v plánu nasadit do hry všechny hráče svého výběru působící v KHL. „Máme představu, že chceme od týmu vidět útočný hokej. Chceme být v pohybu, silní na puku, napadat a chceme být agresivní, abychom soupeře donutili k chybám a dali nějaké góly," uvedl jeden z Pešánových asistentů Martin Straka.

Češi naposledy proti Rakušanům nastoupili na předloňském MS, tehdy jim v základní skupině uštědřili debakl 8:0. Už v sobotu se oba týmy potkají v odvetě Euro Hockey Challenge znovu, tentokrát v Jindřichově Hradci.