Suchý si vychutnal premiérový gól, ale nejdřív netušil, jestli ho dal

"Je to určitě zážitek dát první gól v národním týmu. Puk mám schovaný, dal mi ho (kustod) Olda Kopecký. Nahazoval jsem puk do brány a nějak se to poodráželo, takže jsem ani nevěděl, že jsem ho dal já. Budu se muset podívat na video, asi se to tam odrazilo od nějaké brusle," řekl Suchý v on-line rozhovoru s českými novináři.

Třiadvacetiletý odchovanec Plzně, který v reprezentaci debutoval na únorových Švédských hrách v Malmö, byl odměněn za svou individuální akci. "Viděl jsem, že bek se mnou docela dobře navázal rychlost, tak jsem se ho snažil objet a natlačit se na přední tyč. To se bohužel nepovedlo, tak jsem zkusil objet bránu a zasunout to za druhou tyčkou a naštěstí se to tam odrazilo," doplnil.

Spoupráci s Beránkem a debutantem Lubošem Horkým ve čtvrté formaci si pochvaloval. "Myslím, že nám to fungovalo docela dobře. Nekomplikovali jsme si to zbytečně v obranném pásmu a v útočném pásmu jsme nějaké šance měli. Nějaké chyby tam byly a z toho se musíme poučit," dodal Suchý.

Kapitán Tomáš Zohorna nastoupil už k 99. utkání a svou 17. brankou po přihrávce bratra Hynka ve 12. minutě otevřel skóre. "Rakušani hráli ze začátku hodně aktivně a hodně nás dohrávali. První gól nás trošku uklidnil a od té doby jsme byli lepším týmem. Je nás tady hodně kluků, kteří dlouho nehráli zápas. Ale myslím, že jsme ho dnes celý tým odehráli skvěle. Ale v sobotu to určitě bude lepší," uvedl Zohorna.

Jejich bratrskou spolupráci s Hynkem, s kterým působil i v Chabarovsku v KHL doplnil dvacetiletý pardubický útočník Matěj Blümel. "Blümu znám z Pardubic, kde jsem teď dohrál sezonu. Na to, kolik mu je, tak hraje skvěle, potvrzoval to i v kanadské bodování. Je v něm obrovský talent a je rychlý a aktivní útočník, takže jsme rádi, že ho tam máme. Samozřejmě s bráchou jsme na sebe zvyklí, takže to je pecka. Myslím, že nám to klape," prohlásil Zohorna.

Potěšilo jej také, že tým pomohl k nule brankáři Romanu Willovi a při jasném průběhu nepovolil Rakušanům ani čestný úspěch. "Potom ke konci jsme si samozřejmě na sebe zařvali 'Pojďme to dohrát s nulou.' Abychom pomohli Willáčkovi k nule a byli jsme bez gólu i v obraně," dodal Zohorna.