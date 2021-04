Nedvědův slib rozpoutal kanonádu. Trochu náhoda, ale vypadá to na pěknou sumičku, hlásil Kodýtek

Vítěznou branku si připsal v přesilovce Filip Suchý, v 56. minutě pak z jeho přihrávky skóroval v oslabení Petr Kodýtek. Během 48 sekund se v divokém závěru prosadili ještě kapitán Jakub Flek, Šimon Stránský a Libor Horký. Takže i šestnáctý vzájemný zápas obou celků vyhrála česká reprezentace.

Docela zvláštně tým namotivoval mužstvo Petr Nedvěd. „Slíbil dost velké peníze do kasy, když dáme sedm gólů," prozradil brankář Milan Klouček. „Při pohledu na časomíru když to bylo pět minut před koncem jen 3:2 a soupeř měl přesilovku, to vypadalo zhola nemožně, ale hecování se vyplatilo. Proto jsme se po sedmé brance radovali opravdu hodně. Byla to i trochu náhoda, že nám to vyšlo, ale vypadá na pěknou sumičku," tvrdil útočník Petr Kodýtek.

„Zvládli jsme to. I když teprve ke konci napadaly góly do rakouské sítě, šli jsme tomu dost naproti. Nicméně tak divokou koncovku jsem v dospělým hokeji nezažil," připustil další plzeňský hráč Filip Suchý má ze dvou startů za národní tým skvělou bilanci 2+1. „Takovou produktivitu bych si opravdu rád udržel. Nevím, jestli jsem vyloženě typ střelce, ale nějak mi to sedlo a jsem za ten podíl na gólech moc rád," říkal.

Gólové hody za odměnu

„Když chyběli v sestavě zkušení kluci z KHL, měli jsme mi mladí odlišné role. Trenér ale i po nervózní první půlce utkání, kdy nám odskakovaly puky, zdůrazňoval, ať věříme systému a hrajeme náš hokej," uvedl Suchý. „Nebyl to úplně jednoduchý zápas, gólové hody v závěru ale byly takovou odměnou za celý ten průběh. Jsme za to rádi," připouštěl Kodýtek.

Právě on gólem v oslabení zlomil houževnatého soupeři. „Bylo to za stavu 3:2 pro Rakušany hratelné, mysleli si v přesilovce na vyrovnání. Dobře jsme tam napadali a když se mi povedlo ujet, přehodil jsem si puk jen z bekhendu a volil první zakončení, které mě v rychlosti napadlo. Vyšlo mi přesně, jak jsem chtěl," přiblížil Kodýtek, za jehož hru vysokou holí dostal soupeř úvodní přesilovku, kterou zužitkoval.

„Hned první střídání jsem udělal zbytečný faul. Byla to naprostá kravina, takže první gól jde tak trošku za mnou. Měl jsem z toho váýně nepříjemný pocit První třetina nebyla nejlepší, ale postupně jsme se zlepšovali a ve třetí jsme to potvrdili i brankami," říkal Kodýtek.

Brankáři přepsali historii

Těžko chvilku si v zápase prožil i střídající gólman Milan Klouček, jenž naskočil až ve 30. minutě a hned inkasoval. „Podle mě jsme s Dominikem Frodlem přepsali nějakou historii, protože jsme oba při debutu dostali gól z první střely při debutu. Bylo to zvláštní, ale v tom okamžiku nejde nic jiného dělat, než to hodit za hlavu a chytat dál," říkal pardubický brankář.

Poměr střel v zápase vyzněl jasně pro Česko 31:9. „Shodli jsme se pak v šatně, že to byl dost těžký zápas pro nás gólmany. Moc střel na nás nešlo, já měl za tu půlku utkání snad jen tři zásahy. Snažil jsem se co nejvíc hýbat, ale docela jsem vymrznul. Předtím na střídačce i potom v brance," doplnil Klouček.