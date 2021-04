Mimo soupisku zůstali na MS hokejistů do 18 let útočníci Menšík a Rymon

Trenéři českého týmu v čele s Jakubem Petrem uzavřeli soupisku pro mistrovství světa hokejistů do 18 let, které začne dnes v USA. Nevešli se na ni útočníci Matouš Menšík (Jihlava) a Dominik Rymon (Karlovy Vary), dopsán byl naopak jiný karlovarský útočník Jiří Kulich. Národní tým vstoupí do turnaje dnes ve 23:00 SELČ soubojem s Německem.