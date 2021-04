Česko U18 - Německo U18 3:1 Povedený vstup do mistrovství světa. Čeští mladíci si poradili s Německem

Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do turnaje mistrovství světa hráčů do 18 let. V utkání základní skupiny B ve Friscu zdolali Německo 3:1. Svěřenci kouče Jakuba Petra rozhodli o úspěchu po bezbrankové úvodní třetině ve druhé části, kterou vyhráli 2:0. Góly dali v přesilovce Lukáš Pajer a Martin Ryšavý a v oslabení Gabriel Szturc, jehož branka ze 36. minuty byla i vítězná. Soupeř snížil až v závěru.