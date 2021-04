Ryšavý po výhře osmnáctky nad Němci: Můžeme být spokojení, ale ne uspokojení

"Byli jsme na Němce připravení z videa. Se Švýcary jsme v generálce odehráli špatný zápas, museli jsme se kompletně zvednout a pracovat na tom, co chceme hrát. Víceméně jsme plnili to, co jsme si řekli. Akorát jsme si to sami komplikovali, jak my to občas umíme," podotkl s úsměvem Ryšavý. "Ale zvládli jsme to dobře, což je to hlavní. Můžeme být spokojení, ale ne uspokojení," dodal.

Celý tým dobře vnímal důležitost utkání i z pohledu dalšího působení na turnaji. "Byl na nás tlak i z České republiky, že je to ten nejdůležitější zápas ve skupině. My jsme do toho šli s tím, že ty body bereme. Ne že si o ně jdeme zahrát, ale že jsou už v podstatě naše. Je skvělé, že jsme do turnaje vstoupili vítězně, a můžeme jít sebevědomí do dalšího zápasu, ale zároveň s pokorou, protože nás čekají silní soupeři. Nesmíme se toho zároveň bát, tahle výhra nám může jen pomoct," zdůraznil Ryšavý.

Na německou branku vyslali čeští mladíci čtyřicet střel. "Já myslím, že jsme jich mohli mít ještě víc, bylo tam na ně dost příležitostí. Výborně stříleli hlavně beci, což byl pokrok, protože občas jsme s tím měli problémy. Čtyřicet střel je dobrých, ale mohli jsme dát víc gólů. Měli bychom být důraznější v předbrankovém prostoru, na tom musíme ještě zapracovat, protože tam se zápasy na takhle úzkém hřišti vyhrávají," namítl Ryšavý.

Závěr nebyl podle představ

Přes tříbrankové vedení neodehráli svěřenci kouče Jakuba Petra příliš dobře závěr. I když přečkali bez úhony trestné střílení, nabídli soupeři krátce po sobě dvě přesilovky. A v 56. minutě také inkasovali.

"Jednou jsme tam hráli v šesti, což se může stát, ale našemu týmu by se to v takové části zápasu stávat nemělo. Pak tam byl jeden trošku zbytečný souboj, do kterého jsme dali až moc energie. Moc jsme chtěli, z toho to plynulo. Zkomplikovali jsme si to jenom sami. Kdybych věděl, proč se to tak občas děje, tak už bychom to dávno nedělali. Nevím, proč se nám to občas stane," řekl Ryšavý.

Nepovedené poslední minuty ho štvaly i kvůli pokaženému čistému kontu skvěle chytajícího brankáře Tomáše Suchánka. "Doufal jsem, že to zvládneme udržet, moc jsem mu to čisté konto přál. Zasloužil by si ho, chytal celý zápas fakt super. Moc mě mrzelo, že to nevyšlo, ale nic s tím už neuděláme, byla to naše vina," litoval Ryšavý.