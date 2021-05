Hokejová osmnáctka skončila po debaklu s Ruskem 1:11 ve skupině čtvrtá

Čeští hokejisté utrpěli na mistrovství světa hráčů do 18 let v americkému Friscu debakl s Ruskem 1:11 a po třetí porážce za sebou skončili v základní skupině B čtvrtí. V pondělním čtvrtfinále je tak čeká od 22:00 SELČ Kanada, která porazila Bělorusko 5:2 a vyhrála skupinu A bez ztráty bodu.

Čeští hokejisté doplatili v duelu s Ruskem na MS hráčů do 18 let na řadu vyloučení.

Pro českou osmnáctku to byla nejvyšší porážka v historii světových šampionátů. Dosud největšími debakly byly výsledky 0:8 shodně s USA ve čtvrtfinále z let 2009 a 2016.

"Je těžké něco říci po zápase, jak byl tento. Doteď jsme hráli dobře. Rusové na nás byli připravení. Dali góly brzy a od té doby byli nezastavitelní," uvedl kouč českého týmu Jakub Petr.

Těžká porážka znamená, že ve skupině končíme na čtvrtém místě a ve čtvrtfinále narazíme na vítěze druhé skupiny.#narodnitym #U18CZE #U18Worlds pic.twitter.com/rVQIE4RgIg — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 1, 2021

Čechům se vstup do utkání nepovedl a už po 83 sekundách prohrával. Gólmana Šatného překonal pravé strany z úhlu střelou z otočky šestnáctiletý talent Mičkov. Vzápětí se Češi ubránili při Jiříčkově vyloučení, ale ve 14. minutě Rusové už zvýšili náskok. Do úniku se dostal Poltapov a překonal Šatného mezi betony. Chmelařovu šanci potom zmařil gólman Ivanov a v 18. minutě při Svozilově vyloučení upravil na 3:0 střelou z levého kruhu Mirošničenko.

Na přelomu první a druhé třetiny se Petrův výběr ubránil při Slavíčkově pobytu na trestné lavici a v druhé části oslabení už odolával gólman Suchánek, který po pauze nahradil Šatného. Svůj tým podržel i ve 28. minutě, kdy hráli Rusové poprvé v oslabení a do sólového nájezdu se dostal Jurov.

Čeští junioři se ubránili při Ticháčkově vyloučení, ale ve 31. minutě už Suchánek také poprvé kapituloval, protože se od modré čáry trefil Koromyslov. V čase 32:28 přišel o čisté konto i Ivanov po Kosově teči pokusu Davida Moravce. Sudí si ještě ověřili u videa, zda autor branky nezasáhl puk vysokou holí.

O chvílí později měl možnost přiblížit český tým na rozdíl dvou branek sám David Moravec, ale ruský gólman zasáhl betonem. Ve 34. minutě se radovali opět Rusové po Katělevského dorážce Grudininovy střely. Při Svozilově trestu 76 sekund před koncem druhé části zvýšil už na 6:1 svým druhým gólem v utkání Poltapov, který se prokličkoval na levý kruh a zamířil k protější tyči.

"Nehráli jsme naši hru. Od začátku jsem neplnili to, co jsme si řekli v šatně. Musíme se na Kanadu připravit, chceme vyhrát. Do dalšího zápasu půjdeme s čistou hlavou. Za tímhle zápasem uděláme tlustou čáru a půjdeme do toho tak, jako jsme hráli ty předchozí zápasy," podotkl útočník Jakub Altrichter.

Ve třetí třetině nejdříve Češi ubránili další oslabení, ale ve 46. minutě opět ukázal své dovednosti Mičkov. Nejdříve se rychlou otočkou zbavil u pravého mantinelu Ticháčka a pak střelou přes bránícího Ryšavého překonal Suchánka.

Za 71 sekund prostřelil po rychlém brejku českého gólmana také Svečkov, který se znovu prosadil i v 52. minutě při Marcelově vyloučení na pět minut a do konce utkání. Rusové Petrův tým nešetřili. V 58. minutě z pravého kruhu přidal desátý gól Jurov a 71 sekund před koncem dovršil hattrick po vhazování nepokrytý Mičkov.

🚨GÓÓÓL ČEŠI!🚨

Ve 33. minutě snižujeme po šikovné teči Jakuba Kose, který usměrnil puk mimo dosah ruského brankáře – 1:4!#narodnitym #U18CZE #U18Worlds pic.twitter.com/eF9hzDX9yV — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 1, 2021

Vylepšil si tak suverénní vedení v tabulce střelců turnaje devátou brankou ve čtvrtém utkání a i díky asistenci si polepšil i v čele produktivity na 11 bodů.

"Chceme na tento zápas zapomenout. Jen se vyvarovat chyb, které jsme udělali, a zlepšit se ve všem. Na čtvrtfinále budeme připravení. Chceme proti Kanadě vyhrát a předvést naši hru, kterou jsme tady prezentovali kromě dneška," prohlásil obránce Jiří Ticháček.