Ticháček a Altrichter chtějí na debakl s Ruskem co nejrychleji zapomenout

Čeští hokejisté chtějí na mistrovství světa hráčů do 18 let na sobotní debakl s Ruskem 1:11 co nejrychleji zapomenout, poučit se z chyb a být připravení bojovat v pondělním čtvrtfinále proti Kanadě. Obránce Jiří Ticháček a útočníkem Jakubem Altrichtrem se shodli, že tým v závěrečném vystoupení v základní skupině B úplně odstoupil od hry, která mu dosud na turnaji přinesla čtyři body a v duelech s Finskem a USA až do konce držela naději na výhru.

Jedenáctkrát byl k vidění podobný obrázek během utkání Česka s Ruskem na MS hokejistů do 18 let. Češi prohráli 1:11.

"Chceme na ten zápas zapomenout. Jen se vyvarovat chyb, které jsme udělali, a zlepšit se ve všem. Na čtvrtfinále budeme připravení. Chceme proti Kanadě vyhrát a předvést naši hru, kterou jsme tady prezentovali kromě dneška," řekl Ticháček po sobotním duelu.

Vyšší prohru na turnaji utrpěli jen Švédové s Kanadou 1:12 a pro český tým to byla historicky nejvyšší porážka v této kategorii na MS. "Určitě to nebylo nic příjemného. Do zápasu jsme šli s nějakým cílem, který jsme neplnili. Padala ostrá slova, což bylo hodně potřeba. Furt jsme se snažili nějak nakopnout, ale nešlo to," popsal Ticháček.

Rusové se po dvou třetinách vedením 6:1 neuspokojili a v závěrečném dějství přidal ještě pět branek. "Rusové byli určitě připravenější a hladoví po gólech. My jsme nehráli svoji hru. Kdybychom to dodržovali, tak to vypadá úplně jinak," dodal obránce Kladna.

"Nehráli jsme od začátku to, co jsme si řekli v šatně. Oni byli na koni, my jsme se z toho nedokázali vylízat. Měli jsme tam ale nějaké dobré pasáže, kde jsme měli vstřelit aspoň branku, ale prostě se to nepovedlo," hodnotil utkání Altrichter.

Věří, že proti Kanadě předvede český tým úplně jiný výkon. "Můžeme to přetavit v to, abychom hráli líp. Věřím, že to nebude mít žádné následky, do dalšího zápasu půjdeme s čistou hlavou. Za tímhle zápasem uděláme tlustou čáru a půjdeme do toho, jako jsme hráli ty předchozí zápasy. Musíme se na Kanadu připravit a chceme vyhrát," dodal Altrichter.