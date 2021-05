Kanada - Česko 10:3 Hrůzný začátek a další potupa! Češi dostali od Kanady ve čtvrtfinále MS nálož

Zůstalo jen u snu. Brutální produktivita Kanady rozmetala naděje českých hokejistů na postup do semifinále MS hráčů do osmnácti let. Výběr Javorových listů nasázel z prvních šesti střel na branku čtyři góly, dostal se do klíčového trháku a náskok v závěrečné části ještě navýšil. Parta trenéra Jakuba Petra prohrála s jedním z aspirantů na zlato vysoko 3:10 a na šampionátu končí.