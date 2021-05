Davos? Nejdu tam hrát čtvrtou lajnu, ujišťuje střelec Třince

K hokejové reprezentaci se připojil jako čerstvý šampion extraligy, kterou ale po dvou letech opustí. Šikovný křídelník Matěj Stránský mění Třinec, v němž během uplynulého ročníku nasázel včetně play off celkem 38 gólů, za příjemnou destinaci ve švýcarských Alpách.

Proč jste kývl zrovna Davosu?

Prioritou příští sezony pro mě bylo Švýcarsko. V Davosu jsme hráli s Třincem na Spengler Cupu, a tak nějak jsem se tam zalíbil jeho trenérovi... Byli jsme v kontaktu už loni a letos už se to jenom dopeklo. Smlouvu jsem měl podepsanou asi měsíc před koncem play off.

Švýcarsko jste zvolil jen kvůli hokeji?

Hodně i z životní stránky. Máme malou dceru a chtěli jsme na nějaké pěkné místo. Všichni, co tam byli, si to tam pochvalovali a mají na Švýcarsko jenom dobré vzpomínky.

Silnou stopu v něm zanechal třeba Dominik Kubalík, který střelecky válel v Ambri. Také vy vyrazíte do tamní ligy v nálepkou elitního šutéra, góly se od vás budou čekat.

Určitě nejdu do Davosu hrát čtvrtou lajnu! Jdu tam s vysokými ambicemi. Sám na sebe kladu vysoké nároky. Je to pro mě zase nová výzva a velká motivace. Uvidíme, jak to bude vypadat.

Matěj Stránský (vpravo) z Třince v souboji s Pavlem Kousalem z Mladé Boleslavi.

Vít Šimánek, ČTK

Kdy se do Davosu přesunete?

S trenérem jsem v kontaktu. Kdy do Davosu pojedu se bude odvíjet i od toho, dokdy zůstanu v reprezentaci. Potom se domluvíme, co a jak... Abych měl i odpočinek po náročné sezoně. Ale rád bych dorazil i kvůli nadmořské výšce o něco dřív, abych se aklimatizoval a zvykl si.

Vychutnal jste si vzhledem k restrikcím oslavy třineckého titulu?

V rámci možností ano. Všechno bylo zavřené, ale měli jsme pak jízdu po městě s fanoušky v ulicích, což bylo úžasné. Moc jsem si to užil a budeme na úspěšný rok s klukama vzpomínat.

Po skvělé sezoně byste byl jistě dost smutný, kdyby vám unikla nominace na MS...

Zklamaný bych určitě byl, o to víc po takové sezoně. Už mnohokrát jsem říkal, že je mým snem zahrát si na mistrovství. Ale míst na soupisce je omezeně a je tu strašně moc kvalitních hráčů. Budu ale bojovat. Uvidíme, až pojede tým do Rigy, jestli tam budu, nebo ne. (úsměv)