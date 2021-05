Až ve třetí třetině jsme našli cestu k vítězství, ulevilo se Pešánovi

Byla to pořádná dřina, ale s vítěznou tečkou. Čeští hokejisté vyhráli i pátý zápas v přípravě na mistrovství světa, když na ledě pražské O2 areny porazili Slovensko 2:0. Houževnatého a dobře napadajícího soupeře zlomili až dvěma góly v rozmezí 45 sekund ve třetí třetině.

Zleva brankář Roman Will, Michal Jordán a Slovák Adrián Holešinský.

„Výborně bruslící Slováci měli dost šancí. Kvůli tomu, že jsme nedokázali vyhrávat kotouče v osobních soubojích, jsme byli všude systémově o krok pozdě. Naštěstí se soupeř do vedení nedostal a my teprve v závěru začali trošičku připomínat tým, kterým bychom chtěli být," připustil český kouč Filip Pešán, jehož svěřenci teprve ke konci převzali režii zápasu.

Z minima v podstatě vytěžili maximum. Nejprve se v 54. minutě z přečíslení dva na jednoho prosadil Červený, jenž využil Radilovu perfektní přihrávku a hned při dalším střídání se po závaru před brankou prosadil Tomášek. „Rozhodl rychlý dvojitý gólový úder. Na tak malém hřišti, jaké je v O2 areně, je rychlost důležitý atribut na to zatopit soupeři, my ji ale získali až od poloviny třetí části, takže závěr zápasu už patřil nám," přiznal trenér.

Slováci byli první dvě třetiny výrazně střelecky aktivnější a blízko otevření skóre byli už ve 14. minutě, Holešinský ale usměrnil Rosandičovu střelu jen do tyčky. Ve druhé třetině se do slibného brejku dostal Slafkovský, Will si ale s šancí sedmnáctiletého talentu soupeře poradil. Nejmladší hráč na ledě neuspěl ani při tutovce v přesilovce.

Brankář Will při velkých šancích hostů doslova kouzlil a už potřetí v reprezentační brance udržel čisté konto, když pochytal všech 24 slovenských střel. „Will si svými výkony hodně důrazně říká o nominaci na šampionát. Pro nás to bylo ale dost složité utkání, soupeř byl od začátku pohyblivější i důraznější v soubojích. Až ve třetí třetině jsme začali trochu hrát hokej, jaký chci od mužstva vidět. Díky tomu jsme i našli cestu k vítězství," uvedl Pešán.