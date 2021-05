Pešán chce vzít na mistrovství světa Kořenáře, z brankářů vyřadil Růžičku

Do hry o mistrovství světa se dostal další hráč z NHL. Trenér české reprezentace Filip Pešán hodně stojí o gólmana Josefa Kořenáře ze San Jose a je připraven ho vzít rovnou do Rigy. Při této konstelaci by ale měl na tři brankářské pozice pět kandidátů, proto se rozhodl v pátek večer poslat domů boleslavského Jana Růžičku a ještě jeden škrt bude muset přijít příští týden.