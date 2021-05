Musil gólem připomněl dědu. Po jeho vzoru chce být pro soupeře nepříjemný

Na svůj druhý reprezentační gól číhal Musil v dobré pozici na hraně brankoviště. „Přišla moc hezká nahrávka od Flíčka. Moc prostoru jsem tam k zakončení neměl, s bekem na zádech jsem ale chtěl být co nejsilnější na hokejce, aby mi ji ten Slovák nezvedl. Nakonec puk Konrádovi nějak proklouzl mezi betony, takže jsem za to moc rád," říkal liberecký útočník, jenž se poprvé během přípravy na šampionát ocitl na pozici středního útočníka.

„Centra jsem hrál i v klubu, takže pro mě nic nového. Hodně mi pomohlo, že jsem měl na křídle výborné spoluhráče," ocenil přínos Jakuba Fleka i Hynka Zohorny. „Když dostanu takovou příležitost, snažím se z toho vytěžit maximum," říká mladší z vnuků legendárního Jaroslava Holíka

Přesně po vzoru dědy se prosadil důrazem na pětníku. „Nevím, jestli to byl zrovna holíkovský gól, ale musím chodit do brány a tlačit se tam nějak, abych byl soupeřům nepříjemnej. Z tohoto prostoru padá nejvíc gólů," líčil Musil, jenž má úspěšně za sebou první týden přípravy s národním mužstvem

Čeští hokejisté se radují z gólu během Euro Hockey Challenge proti Slovensku.

Může se tak těšit, že dostane i další šanci zabojovat o mistrovství světa při některém utkání Českých hokejových hrách. Turnaj, který představuje třídílnou generálku před cestou do Rigy, nabídne v Praze od 12. května během čtyř dnů utkání s Finy, Švédy a Rusy. „Necítím se na ledě vůbec špatně, ale vždycky to může být lepší. Zatím jsem měl v hlavě jen dva zápasy proti Slovensku, ty jsou úspěšně za námi a budu se soustředit na další," uvažoval Musil.

O výkonech se pobaví s tátou

„Teď máme poslední dva dny volna, tak se pobavím i s tátou, co si myslí o mých výkonech. Je fajn být tady, ale v neděli večer zase musím sklopit hlavu, pořádně makat a uvidíme, co se stane," uvažoval Musil. O start na MS usiluje i jeho starší bratr David, který měl pro páteční zápas ale volno.

V kabině mají Musilové místa vedle sebe, stejně jako i další dvě bratrské dvojice v kádru národního týmu - Tomáš a Hynek Zohornovi či Matěj a Šimon Stránští. „Kustodi nás tak posadili a myslím, že si nikdo nestěžuje. Je to fajn, že si s bráchou můžeme pokecat i o jiných věcech než jen o hokeji a trávíme spolu hodně času," pochvaloval si Adam.

Také ocenil, že mu sourozenec, působící v obraně Třince, nepřipomíná vzájemnou bitvu v extraligovém finále. „Určitě by si mohl rýpnout, když vyhráli, ale on není ten typ člověka. Ví, jak ta prohra byla pro mě i celý Liberec těžká," tvrdil Adam a věřil, že děda Holík by mohl být na oba vnuky hrdý. „Určitě by si přál, abychom se oba dostali s národním týmem na šampionát," doplnil Musil.

„Bohužel už tady děda s námi nemůže být, ale doma se často vracíme nejen k jeho hokejovým zážitkům, ale i k těm rodinným, co pro nás znamenal, čím nám pomáhal. Jsme s bráchou strašně rádi, že hlavně rodičům nějak můžeme oplatit kolik do nás investovali času a peněz, to je neskutečné. Alespoň takto se jim můžeme odvděčit," prohlásil Adam Musil.