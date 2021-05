Soupeř Česka na MS v hokeji staví silný tým. Přijede i jednička draftu

Hokejisty Švýcarska posílí na mistrovství světa v Rize útočník Nico Hischier z New Jersey. Jednička draftu z roku 2017 si zopakuje účast z minulého šampionátu před dvěma roky v Bratislavě a Košicích. Kouč Patrick Fischer může počítat také s Hischierovým klubovým spoluhráčem Jonasem Siegenthalerem a forvardy Timem Meierem ze San Jose a Philippem Kurashevem z Chicaga. Švýcaři budou v sobotu 22. května druhým soupeřem české reprezentace v základní skupině MS.

Švýcarský hokejista Nico Hirschier v barvách svého týmu v NHL - New Jersey Devils.

Dvaadvacetiletý Hischier vinou zranění sehrál v této sezoně NHL jen 20 utkání a připsal si 10 bodů za šest branek a čtyři asistence. Dohromady má na kontě v nejlepší lize světa 229 utkání a 145 bodů za 57 gólů a 88 přihrávek. V pěti duelech play off jednou skóroval.

O dva roky starší Meier, jenž reprezentoval na MS v roce 2018 v Dánsku, za pět let v NHL posbíral 188 bodů (88+100) z 316 duelů. V play off devítka draftu z roku 2015 přidala v 35 utkáních sedm branek a 13 nahrávek.

Jednadvacetiletý Kurashev, jenž se představil na šampionátu před dvěma roky na Slovensku, hraje premiérovou sezonu v NHL. V 52 utkáních zaznamenal 15 bodů za osm branek a sedm asistencí.

O tři roky starší Siegenthaler přišel do New Jersey před měsícem z Washingtonu a v NHL dosud sehrál 104 duelů a nasbíral 13 bodů (2+11). V 11 utkáních play off nebodoval. Na mistrovství světa se představí premiérově.