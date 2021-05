Will umí z branky najít cestu k vítězství: Kluci mi to hodně ulehčili

Mohl ho tak těšit úspěšný vstup domácího týmu do Českých hokejových her v pražské O2 areně. „Práce jsem hlavně v první polovině utkání měl možná méně, než bych čekal, ale to hlavně proto, že kluci zahráli opravdu zodpovědně. Alespoň z mého pohledu to tak vypadalo. Na druhou stranu pro gólmana je hrozně náročné, když není až tak často v permanenci," mínil osmadvacetiletý Will, jenž kapituloval hned v osmé minutě z prvního vážnějšího ohrožení své svatyně.

Víckrát si na něj Suomi, obhájci titulu z MS v roce 2019, už nepřišli. „I když toho na mě třeba moc nešlo, se spoluhráči byla výborná komunikace. S beky zafungoval systém a kromě toho jediného, jsem pochytal všechny puky, které tam na mě vyplavaly," uvažoval český brankář.

Nebezpečí ze strany soupeře se ale pro Willa časem stupňovalo. „Finové začali být dost nebezpeční. Kluci mi to však hodně ulehčili, protože první střelu jsem většinou viděl a pokrýval a oni pak před dorážkou, když se to tam někde mlelo, soupeřům nadzvedli hokejky a uklidili puk do rohu," líčil.

Jakub Galvas (uprostřed) a brankář Roman Will čelí ataku Fina Markuse Hännikäinena.

Vít Šimánek, ČTK

Ve čtvrtek večer proti Švédsku se postaví do branky už Šimon Hrubec a Will si jen přeje, aby se i jeho konkurentovi dařilo. „Všem nám záleží na úspěchu týmu. Gólmanská pozice je děsně specifická. Někdy se brankář cítí výborně, a přesto jeho mužstvo prohraje. Jindy mu to nejde, vypadá špatně, ale i tak je to pro něj vítězný zápas. Osobně si ale vážím každého utkání, při němž najdu cestu k vítězství," uvažoval Will.

Reprezentanti se i při sedmém přípravném utkání udrželi na vítězné vlně. „Jsem rád, že celou dobu sbíráme výhry a věřím, že nám to vydrží co nejdéle i při šampionátu, abychom se po posledním zápasu této sezony v Lotyšsku mohli radovat. To je jediné, co si přeju," naznačil Will a byl rád, že se do O2 areny mohla vydat téměř tisícovka diváků a podpořit český tým.

„Je to samozřejmě příjemný vidět lidi a snad i pro ně to bylo konečně nějaké pozitivum, že mohli přijít na hokej do krásné haly. Když jsem se díval do hlediště, tak bych chtěl všechny pochválit, jak měli respirátory a byli ukáznění s rozestupy. Takhle to musí vypadat, aby se mohla situace dál zlepšovat," uvažoval Will.